Новости Софт 05.01.2026 comment views icon

Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft

В сети появился необычный тест быстродействия, который сравнивает шесть поколений Windows — от Windows XP до Windows 11. Автор эксперимента, ютубер TrigrZolt, использовал шесть одинаковых ноутбуков Lenovo ThinkPad X220 с процессором Intel Core i5-2520M, 8 ГБ оперативной памяти и жестким диском на 256 ГБ. На каждый ноутбук установили актуальные версии Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Результаты получились противоречивыми и местами неожиданными: Windows 11, на которую часто переходят случайно, заняла последнее место в большинстве тестов, а Windows 8.1 стала общим победителем.

Первым испытанием стало время загрузки. Быстрее всего стартовала Windows 8.1, тогда как Windows 11 загружалась дольше всех. Несмотря на поддержку Fast Boot в Windows 10 и 11, новая ОС еще и задерживала появление панели задач — проблема, известная пользователям с момента релиза.

Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft

Далее проверили потребление дискового пространства. Windows XP заняла лишь 18,9 ГБ с установленными программами. Для сравнения, Windows 11 требовала 37,3 ГБ, хотя это даже меньше, чем у Windows Vista (37,8 ГБ) и Windows 7 (44,6 ГБ). То есть по «весу» Windows 11 оказалась лишь на третьем месте с конца.

В тесте использования оперативной памяти Windows XP снова победила, потребляя 0,8 ГБ в простое. Windows 11 в среднем использовала 3,3 ГБ, а пиками доходила до 3,7 ГБ из-за фоновых служб и постоянной телеметрии. Это означает, что на старом оборудовании новая ОС значительно быстрее начинает тормозить.

Отдельно проверили, сколько вкладок браузера система способна открыть до достижения 5 ГБ использованной RAM. Из-за несовместимости Chrome и Firefox со старыми ОС применили браузер Supermium. Windows 8.1 открыла 252 вкладки, Windows 11 — только 49. Даже Windows XP дотянула до 50 вкладок, но дальше начала аварийно завершать работу из-за проблем с файлом подкачки.

В тесте автономности Windows 11 снова показалась первой, а Windows XP показала лучший результат, хотя разница между всеми системами составила всего около двух минут, что почти не имеет значения в реальной жизни. Все батареи имели 100% здоровья.

При экспорте аудио в Audacity Windows 11 заняла пятое место, опередив лишь Windows Vista с аномальной задержкой. В видеорендеринге через OpenShot Windows 11 снова стала последней, тогда как Windows 10 показала лучшее время. XP и Vista вообще не смогли запустить этот редактор.

Спецпроекты
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд

Скорость запуска приложений — еще один провал для Windows 11. Она стала последней в открытии Проводника, Paint, Калькулятора, Adobe Reader и VLC. Даже родные программы не дали ей никакого преимущества.

В вебсерфинге Windows 11 смогла раз занять третье место при загрузке изображения, но снова оказалась последней на Google Images и странице входа в Microsoft Account. Зато во время копирования файлов она стала второй, уступив лишь Windows 10. В проверке на вирусы через MalwareBytes Windows 11 заняла четвертое место, а самой быстрой оказалась Windows 7.

Синтетические тесты тоже не спасли ситуацию. В CPU-Z Windows XP победила в одноядерном режиме, Windows 7 — в многоядерном. Windows 11 стала четвертой. В Geekbench она опередила Windows 10 в одноядерном тесте, но проиграла в многоядерном. CrystalDiskMark принес ей третье место вместе с Windows 10, в то время как Windows XP снова победила. В Cinebench R10 Windows 8.1 одержала еще одну победу, а Windows 11 опустилась на четвертую позицию.

Сам автор эксперимента признал, что этот тест имеет историческую, а не практическую ценность. Ноутбуки не поддерживают Windows 11 официально, а отсутствие SSD серьезно вредит ее результатам. На современном «железе» с NVMe-накопителем и мощным процессором картина была бы совсем другой. В то же время TrigrZolt отдал общую победу Windows 8.1, назвав ее на удивление плавной и быстрой, несмотря на критику во время релиза.

Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Тест: ускоренный "Проводник" Windows 11 потребляет в два раза больше памяти, но работает ли он быстрее?
Google Pixel 10 получили Android 16 QPR2: много улучшений интерфейса и пользовательского опыта
Обновление Windows 11 за ноябрь: включено новое меню "Пуск", много изменений и исправлений
"Идеальный пример плохого UX": в новом меню "Пуск" Windows 11 "Рекомендуемые" можно выключить только вместе с последними файлами "Проводника"
Разработчик "Диспетчера задач": Windows 11 должна "пережить момент XP SP2, больше никакого ИИ"
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение "потерянных" AirPods и другое
Снова BitLocker: Microsoft предупреждает пользователей Windows 11 и 10 о возможной потере данных
Когда стоит обновиться: Windows 11 исправляет вылеты "Проводника" и фризы в играх
Microsoft закрыла официальный способ активации Windows 10 и 11 в офлайне
Консоли MSI Claw официально "стали Xbox" — компания объясняет преимущества полноэкранного режима
Выдыхаем: Google все же позволит "проверенным пользователям" устанавливать APK
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Microsoft признала беспорядок в меню Windows 11: они получат подпункты и полупрозрачность
Проект Aluminium OS: что известно о новой ОС Google на основе Android для ПК
Microsoft анонсировала Windows 11 26H1, но большинство ПК ее не получит
Пользователи Microsoft "случайно" переходят на Windows 11 — в предыдущей версии исчезла кнопка отложения обновлений
"Проводник" Windows 11 настолько тяжелый, что Microsoft заставит его работать в фоне для ускорения
"Диспетчер задач" Windows 11 бесконтрольно "размножается": как исправить новейший баг
Большая работа над ошибками в Apple iOS 27, — Марк Гурман о новой ОС для iPhone
Вышла бета iOS 26.2: все новые функции в Apple Music, Podcasts, Reminders и Liquid Glass
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить