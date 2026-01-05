Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft

В сети появился необычный тест быстродействия, который сравнивает шесть поколений Windows — от Windows XP до Windows 11. Автор эксперимента, ютубер TrigrZolt, использовал шесть одинаковых ноутбуков Lenovo ThinkPad X220 с процессором Intel Core i5-2520M, 8 ГБ оперативной памяти и жестким диском на 256 ГБ. На каждый ноутбук установили актуальные версии Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Результаты получились противоречивыми и местами неожиданными: Windows 11, на которую часто переходят случайно, заняла последнее место в большинстве тестов, а Windows 8.1 стала общим победителем.

Первым испытанием стало время загрузки. Быстрее всего стартовала Windows 8.1, тогда как Windows 11 загружалась дольше всех. Несмотря на поддержку Fast Boot в Windows 10 и 11, новая ОС еще и задерживала появление панели задач — проблема, известная пользователям с момента релиза.

Далее проверили потребление дискового пространства. Windows XP заняла лишь 18,9 ГБ с установленными программами. Для сравнения, Windows 11 требовала 37,3 ГБ, хотя это даже меньше, чем у Windows Vista (37,8 ГБ) и Windows 7 (44,6 ГБ). То есть по «весу» Windows 11 оказалась лишь на третьем месте с конца.

В тесте использования оперативной памяти Windows XP снова победила, потребляя 0,8 ГБ в простое. Windows 11 в среднем использовала 3,3 ГБ, а пиками доходила до 3,7 ГБ из-за фоновых служб и постоянной телеметрии. Это означает, что на старом оборудовании новая ОС значительно быстрее начинает тормозить.

Отдельно проверили, сколько вкладок браузера система способна открыть до достижения 5 ГБ использованной RAM. Из-за несовместимости Chrome и Firefox со старыми ОС применили браузер Supermium. Windows 8.1 открыла 252 вкладки, Windows 11 — только 49. Даже Windows XP дотянула до 50 вкладок, но дальше начала аварийно завершать работу из-за проблем с файлом подкачки.

В тесте автономности Windows 11 снова показалась первой, а Windows XP показала лучший результат, хотя разница между всеми системами составила всего около двух минут, что почти не имеет значения в реальной жизни. Все батареи имели 100% здоровья.

При экспорте аудио в Audacity Windows 11 заняла пятое место, опередив лишь Windows Vista с аномальной задержкой. В видеорендеринге через OpenShot Windows 11 снова стала последней, тогда как Windows 10 показала лучшее время. XP и Vista вообще не смогли запустить этот редактор.

Скорость запуска приложений — еще один провал для Windows 11. Она стала последней в открытии Проводника, Paint, Калькулятора, Adobe Reader и VLC. Даже родные программы не дали ей никакого преимущества.

В вебсерфинге Windows 11 смогла раз занять третье место при загрузке изображения, но снова оказалась последней на Google Images и странице входа в Microsoft Account. Зато во время копирования файлов она стала второй, уступив лишь Windows 10. В проверке на вирусы через MalwareBytes Windows 11 заняла четвертое место, а самой быстрой оказалась Windows 7.

Синтетические тесты тоже не спасли ситуацию. В CPU-Z Windows XP победила в одноядерном режиме, Windows 7 — в многоядерном. Windows 11 стала четвертой. В Geekbench она опередила Windows 10 в одноядерном тесте, но проиграла в многоядерном. CrystalDiskMark принес ей третье место вместе с Windows 10, в то время как Windows XP снова победила. В Cinebench R10 Windows 8.1 одержала еще одну победу, а Windows 11 опустилась на четвертую позицию.

Сам автор эксперимента признал, что этот тест имеет историческую, а не практическую ценность. Ноутбуки не поддерживают Windows 11 официально, а отсутствие SSD серьезно вредит ее результатам. На современном «железе» с NVMe-накопителем и мощным процессором картина была бы совсем другой. В то же время TrigrZolt отдал общую победу Windows 8.1, назвав ее на удивление плавной и быстрой, несмотря на критику во время релиза.

Источник: tomshardware