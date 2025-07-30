Windows 11 улучшила интеграцию с Android — контроль ПК, обмен файлами, но пока ненадежно

Microsoft обновила приложение Link to Windows для Android. Оно стало более удобным и функциональным. В бета-версии появился новый дизайн и ряд возможностей, которые облегчают совместную работу смартфона и компьютера. Теперь с телефона можно дистанционно заблокировать компьютер, пересылать файлы и даже просматривать скопированный текст или изображение с ПК. Эти обновления уже доступны для участников программы Windows Insider на всех каналах.

Ранее Link to Windows выглядело нелепо. В интерфейсе царила излишняя пустота, было множество ссылок на приложения Microsoft, которыми никто не пользуется (в частности на уже неактуальный Skype). Практической пользы от приложения было немного. Но теперь все изменилось.

Обновленный Link to Windows

Microsoft видит обновленное приложение как центральное место для управления и обмена данными между Android-смартфоном и ПК с Windows. На главном экране доступно изображение ноутбука, имя пользователя, статус Wi-Fi и уровень заряда. Правда, изображение не соответствует обоям на реальном ПК, а иногда приложение показывает Ethernet-кабель, даже если это только виртуальная машина с Wi-Fi.

Под основным блоком разместились две заметные кнопки: Lock PC (заблокировать ПК) и Send files (отправить файлы). Впоследствии должна появиться еще одна кнопка, но ее пока нет. Далее — панель с историей буфера обмена и недавно переданными файлами. Есть отдельные кнопки для полученных с ПК файлов и буфера обмена с компьютера, куда попадают все скопированные элементы, в том числе изображения.

Сбоку доступно еще одно полезное меню: добавление нового ПК, настройки приложения и ссылки на приложения Microsoft (теперь уже не такие навязчивые).

Среди главных фишек — возможность заблокировать компьютер прямо с телефона, передать файлы с телефона на ПК и транслировать экран смартфона. Однако с последним все не так просто.

Как работают новые функции Link to Windows

Блокировка ПК с телефона

Если телефон подключен к ПК через Bluetooth и приложение правильно настроено, достаточно нажать кнопку Lock PC — и компьютер мгновенно заблокируется. Правда, иногда бывает, что ПК на самом деле не блокируется, или пропадает подключение. В таких случаях приходится проверять соединение вручную через Bluetooth-настройку.

Передача файлов

Если Link to Windows полностью подключено, можно отправлять файлы с телефона на ПК через кнопку Send files. Доступны фото, документы, галерея и даже мгновенное фото с камеры. Во время тестирования PDF-документ пришел за несколько секунд, с соответствующим уведомлением на компьютере.

Трансляция экрана смартфона

Хоть Microsoft и показывает в своем блоге кнопку Cast to PC (трансляция на ПК), на большинстве устройств она не появляется. Вероятно, эта функция ограничена смартфонами Samsung Galaxy, хотя официально это не подтверждено.

Как попробовать новую версию Link to Windows

Пока обновление не доступно для всех, но желающие могут его протестировать. Для этого нужно быть участником программы Windows Insider, иметь актуальную версию Phone Link (1.25062.83.0 или выше), а также обновить приложение Link to Windows на Android (версия 1.25071.155 или новее). После этого функциональность постепенно активируется.

Процесс настройки может быть сложным. Иногда приходится несколько раз выйти и войти в свою учетную запись, перезагрузить оба устройства, а также вручную активировать опции доступа в параметрах Windows:

Параметры > Bluetooth и устройства > Мобильные устройства > Разрешить этому ПК доступ к мобильному устройству.

После этого станет активной кнопка «Управление устройствами», где нужно снова авторизоваться в своей учетной записи Microsoft.

Microsoft обещает, что новым пользователям будет проще. Можно будет настроить Link to Windows, даже не касаясь компьютера. Приложение запрашивает разрешения только тогда, когда это действительно нужно.

Хотя новая версия Link to Windows стала удобнее, она все еще уступает Lenovo Smart Connect — подобному решению от Lenovo. В нем можно передавать файлы без интернета, синхронизировать обои на устройствах, транслировать приложения, дублировать экран, пользоваться кросс-устройственным поиском и даже управлять смартфоном с помощью мыши или тачпада от ПК. Это возможно благодаря тесной интеграции Lenovo и Motorola.

Источник: windowslatest, microsoft