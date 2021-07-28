Windows 11 уже установлена на 1% ПК





Согласно свежему отчету AdDuplex, ОС Windows 11, которая была представлена месяц назад и пока доступна только участников программы Windows Insider, уже сумела захватить 1% соответствующего рынка устройств с ОС Windows.

В основе анализа AdDuplex лежат данные, собранные 26 июля примерно из 5000 приложений, использующих AdDuplex SDK версии 2 или выше. Распределение, которое приводит AdDuplex, основано на выборке из примерно 60 000 ПК.

Если вспомнить, что в апреле Windows 10 преодолела рубеж в 1,3 миллиарда активных устройств во всем мире, а до этого Microsoft рассказывала об 1,5 миллиарда пользователей различных версий Windows, то 1% — это достаточно много. И это еще раз подтверждает высокий интерес пользователей к Windows 11 — еще до анонса ОС многие, в том числе и среди читателей ITC, изъявляли желание сразу перейти на Windows 11.

Как видно из диаграммы выше, еще 0,2% устройств используют инсайдерскую версию Windows 10, предположительно 21H2. Доля этой версии столь незначительна ввиду ограниченной доступности — сборку нельзя установить даже при всем желании. Только при условии исключения из бета-канала из-за несоответствия системным требованиям Windows 11. Говоря о системных требования, они в Windows 11 заметно повысились по сравнению с Windows 10. И если финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — в промо-материалах ОС фигурировала дата 20 октября, то бесплатный апдейт для владельцев «десятки» не выйдет раньше 2022 года.

В последний раз AdDuplex выпускала отчет о состоянии рынка Windows в апреле 2021 года, и тогда все распределение долей разных версий Windows было другим. Тогда самой популярной была Windows 10 версии 2004, а ей в спину дышала Windows 10 версии 20H2. Но с тех пор вышло крупное майское обновление Windows 10 (21H1), которое с прошлого месяца начало распространяться автоматически. В свежем рейтинге доля актуальной версии 21H1 составляет 26,6%, а 20H2 занимает первое место с 36,3% (в апреле было 40,1%). Доля версии 2004 — самой старой из поддерживаемых потребительских версий «десятки» — сократилась с 40,6% до 24,6%.

Присутствие более старых версий Windows 10 тоже заметно уменьшилось: версии 1909 — с 11,1% до 5,4%, 1903 — с 3,3% до 2,3%, а 1809 и более старые теперь суммарно занимают 3,8% рынка. Этот блок должен какое-то время оставаться неподвижным, поскольку он включает все три выпуска LTSC.

На прошлой неделе Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 со встроенными чатами Teams, а в сети появилось зловредное ПО, маскирующееся под образы и установщики Windows 11 — еще одно свидетельство популярности ОС.