41% респондентов среди читателей ITC.UA готовы сразу перейти на Windows 11
Пока вы (как и мы) с большим нетерпением ждете начала презентации Windows 11 хотелось бы коротко подвести итоги нашего сегодняшнего опроса о готовности сразу выполнить апдейт. Собственно, результат опроса, в котором приняли участие более 1000 человек, вынесен в заголовок — 41% респондентов среди читателей ITC.UA готовы незамедлительно перейти на Windows 11.
Microsoft представит Windows «следующего поколения» уже сегодня — презентация начнется в 18:00 по киевскому времени.
Microsoft показывает «следующее поколение» Windows — начало трансляции в 18:00 по Киеву