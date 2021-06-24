41% респондентов среди читателей ITC.UA готовы сразу перейти на Windows 11

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Пока вы (как и мы) с большим нетерпением ждете начала презентации Windows 11 хотелось бы коротко подвести итоги нашего сегодняшнего опроса о готовности сразу выполнить апдейт. Собственно, результат опроса, в котором приняли участие более 1000 человек, вынесен в заголовок — 41% респондентов среди читателей ITC.UA готовы незамедлительно перейти на Windows 11.

Microsoft представит Windows «следующего поколения» уже сегодня — презентация начнется в 18:00 по киевскому времени.