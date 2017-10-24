WSJ: В следующем месяце Sony выпустит новую версию легендарного робота-собаки AIBO

В начале этого месяца издание Nikkei сообщило о планах Sony возродить культовую линейку роботов, напоминающих собаку, после многолетнего перерыва. Теперь же издание The Wall Street Journal утверждает, что новая модель робота, которая станет духовным преемником видной линейки роботов-собак AIBO, выпускаемых в конце 90-х и начале 2000-х годов, будет представлена уже в следующем месяце.

Как сообщается, новая роботизированный четвероногий друг Sony получит улучшенную конструкцию, которая позволит ему передвигаться более свободно. Кроме того, благодаря возможностям беспроводного подключения его можно будет использовать для управления системами умного дома.

Пока неясно, под каким брендом будет выпущена новая модель робота-собаки – AIBO, Xperia или каким-то новым. Также пока неизвестно, сколько она будет стоить. Но одно можно сказать точно – дешевой новинка точно не будет, учитывая, что предыдущие роботы AIBO стоили по $2500, а недавно поступивший в продажу в Японии домашний робот Xperia Hello! со внешностью современной умной колонки оценивается в $1300. Напомним, в конфигурацию Xperia Hello! входит вертикально расположенный дисплей диагональю 4,6 дюйма разрешением 1280х720 пикселей, SoC Snapdragon 650, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, 13-Мп камера, беспроводные адаптеры, приемник GPS и батарея на 2300 мА·ч.

Какие характеристики получит грядущий робот-собака, увы, пока неизвестно.

Линейка роботов AIBO так успеха и не снискала, поэтому бывший генеральный директор Sony Говард Стрингер без лишних колебаний закрыл это направление в 2006 году в рамках процесса сокращения затрат. В то же время занимала видное место и является важной частью истории Sony. В 2014 году Sony использовала робота AIBO для рекламы смартфона Xperia Z1 Compact. Также несколько моделей роботов AIBO можно было увидеть на выставке в прошлом году, посвященной 70-летию Sony.

Источник: The Verge (1 и 2)