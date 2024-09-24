X / Twitter позволит заблокированным пользователям видеть ваши сообщения — Маск меняет политику приватности

Платформа X (бывший Twitter) меняет функцию блокировки пользователей и позволяет заблокированным лицам просматривать публичные сообщения, но без возможности взаимодействия. Об этом сообщил Илон Маск в своем аккаунте.
High time this happened.
The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.
— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024
Сейчас, когда заблокированный пользователь пытается просмотреть профиль того, кто его заблокировал, он видит сообщение «Вы заблокированы». Это не позволяет видеть сообщения, ответы, медиафайлы и списки подписчиков.
Представитель X объяснил изданию The Verge, что это изменение внедряется, поскольку пользователи уже могут просматривать сообщения тех, кто их заблокировал, используя другую учетную запись или выйдя из системы.
Маск неоднократно выражал свою неприязнь к кнопке блокировки. В прошлом году он заявил, что эта функция «не имеет смысла» и ее нужно заменить на «более сильную форму приглушения». Он даже угрожал полностью отменить возможность блокировки пользователей, за исключением личных сообщений.
Несмотря на то, что кнопка блокировки Х и в дальнейшем не позволит кому-то взаимодействовать с сообщениями пользователя (ставить лайки, комментировать), он все равно сможет их видеть. Это может упростить злоумышленникам процесс преследования жертв онлайн.
Бразилия запретила X / Twitter и будет штрафовать на $8900 в день за доступ через VPN — Apple и Google обязаны удалить приложение
Источник: The Verge
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: