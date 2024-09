X / Twitter позволит заблокированным пользователям видеть ваши сообщения — Маск меняет политику приватности

Платформа X (бывший Twitter) меняет функцию блокировки пользователей и позволяет заблокированным лицам просматривать публичные сообщения, но без возможности взаимодействия. Об этом сообщил Илон Маск в своем аккаунте.

High time this happened.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024