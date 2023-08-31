X (Twitter) разрешил скрывать лайки — тем, кто за это заплатил

Новая возможность платного уровня в X (ранее Twitter Blue) позволяет скрыть лайки на ваших публикациях – для этого необходимо отключить отображение опции в настройках.

«Лайки в вашем профиле будут видны только вам. Хронология ваших лайков также будет скрыта от X API. Ваши индивидуальные оценки «Нравится» все равно будут отображаться в публикациях», — говорится в описании к функции.

Twitter/X added the option to hide likes for premium users pic.twitter.com/fjbNKA9qoI — Dexerto (@Dexerto) August 30, 2023

Ранее X позволил платным пользователям скрыть то, что раньше называлось пометкой верификации – вероятно, чтобы избежать насмешек.