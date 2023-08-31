X (Twitter) разрешил скрывать лайки — тем, кто за это заплатил

Новая возможность платного уровня в X (ранее Twitter Blue) позволяет скрыть лайки на ваших публикациях – для этого необходимо отключить отображение опции в настройках.
«Лайки в вашем профиле будут видны только вам. Хронология ваших лайков также будет скрыта от X API. Ваши индивидуальные оценки «Нравится» все равно будут отображаться в публикациях», — говорится в описании к функции.
Twitter/X added the option to hide likes for premium users pic.twitter.com/fjbNKA9qoI
— Dexerto (@Dexerto) August 30, 2023
Ранее X позволил платным пользователям скрыть то, что раньше называлось пометкой верификации – вероятно, чтобы избежать насмешек.
- В июле Илон Маск взялся за ребрендинг Twitter на X – программу «для всего», похожую на китайский WeChat. Были анонсированы платежные функции в приложении и исключительно темная тема, однако изменения коснулись пока только логотипа, названия соцсети и вывески на штаб-квартире в Сан-Франциско (с последней возникают проблемы – сначала Маску снять старое название помешала полиция, а затем оштрафовали за слишком яркую новую вывеску и заставили ее снять).
- Противоречивый ребрендинг также повлек за собой временную блокировку сайта в Индонезии в соответствии с законами страны о запрете порнографии и азартных игр, а сам Илон взялся отбирать уникальные аккаунты у пользователей – в частности у @x и @music (без предупреждения и вознаграждения).
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