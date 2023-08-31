Новости Софт 31.08.2023 в 14:06

X (Twitter) разрешил скрывать лайки — тем, кто за это заплатил

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Новая возможность платного уровня в X (ранее Twitter Blue) позволяет скрыть лайки на ваших публикациях – для этого необходимо отключить отображение опции в настройках.

«Лайки в вашем профиле будут видны только вам. Хронология ваших лайков также будет скрыта от X API. Ваши индивидуальные оценки «Нравится» все равно будут отображаться в публикациях», — говорится в описании к функции.

Ранее X позволил платным пользователям скрыть то, что раньше называлось пометкой верификации – вероятно, чтобы избежать насмешек.

«Верни Twitter!». Илона Маска освистала толпа на геймерском турнире по Valorant

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Трохи про Forza Horizon 5
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

блогер

Блоги
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить