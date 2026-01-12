Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням

Xiaomi работает над новым флагманским смартфоном с вентилятором-охладителем.

На данный момент многие производители смартфонов работают над активной системой охлаждения с помощью вентилятора. Похоже, Xiaomi решила пойти тем же путем. По данным Digital Chat Station на Weibo, вентилятор станет частью блока с камерами. Предполагают, что он будет размещаться в выступе камеры, за модулем обработки изображения. В компании сейчас уже тестируют соответствующее встроенное обновление.

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Redmi-k90-ultra

По сообщениям, устройство будет работать на базе новейшего чипсета MediaTek Dimensity 9500 Plus. Получит аккумулятор емкостью около 8000 мА·ч, 6,8-дюймовый LTPS OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K. Гаджет также получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Redmi K90 Pro Max

По мнению многих пользователей сети, речь идет о Redmi K90 Ultra. Этот смартфон может стать первым FAN Edition устройством, выпущенным компанией. С помощью активной системы охлаждения с вентилятором удастся избегать падения производительности, присущего многим топовым смартфонам при решении тяжелых задач или нагрузке в интенсивных играх. Вентилятор будет обеспечивать плавность игрового процесса, высокую частоту кадров и быстрый отклик. Активное рассеивание тепла также будет защищать аккумулятор от перегрева и гарантировать его более долгосрочную работу.

Внешне смартфон будет выделяться максимально закругленными углами, металлической рамкой и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее. Ожидается, что устройство будет представлено и поступит в продажу уже в этом году вместе с презентацией чипа MediaTek Dimensity 9500 Plus.

В конце прошлого года Poco устроил большое обновление линейки F. Бренд представил модели F8 Ultra и F8 Pro, в которых сделал ставку на флагманские характеристики, мощные камеры, 100-ваттную зарядку и аудио, которое настраивали специалисты Bose.

Также Xiaomi представила глобальную линейку Redmi Note 15. Базовая модель предлагается в двух версиях — Redmi Note 15 4G и Redmi Note 15 5G. Также представлены две глобальные версии Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro 5G. И еще за пределы Китая вышла модель Redmi Note 15 Pro+.

Источник: GSMArena; Huaweicentral

Популярные новости

arrow left
arrow right
Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе
Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Xiaomi 17 Ultra снимает фейерверк с дрона и красуется со всех сторон в официальных видео
Xiaomi готовит три новых электромобиля: от семейного гиганта до спортивного кроссовера
Обновление Xiaomi SU7: странное авто замечено на тестировании, компания распродает предыдущие модели
Представлены Poco F8 Ultra и F8 Pro: глобальные версии смартфонов Redmi K90 с ценой от $530
Пользователи возмущены: Garmin убрала из интерфейса часов популярную быструю настройку
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
Самый распространенный способ держать смартфон вызывает боль в руке
Первый взгляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не всё
Новый роутер TP-Link BE670 предлагает Wi-Fi 7 до 12 Гбит/c
Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года
Xiaomi 17 Ultra: первые живые фото подтверждают радикальные изменения камеры
Представлен Xiaomi Watch 5: двойной процессор, eSIM, анализ ЭКГ и управления жестами без прикосновения
Европейские Redmi Note 15 "засветились" в сети: три известных и одна новая модель, изображения, характеристики и цены
Ультрабюджетный хит: монитор Xiaomi A27i 2026 получил 144 Гц, на треть большую яркость и контрастность
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить