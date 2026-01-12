Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением

Xiaomi работает над новым флагманским смартфоном с вентилятором-охладителем.

На данный момент многие производители смартфонов работают над активной системой охлаждения с помощью вентилятора. Похоже, Xiaomi решила пойти тем же путем. По данным Digital Chat Station на Weibo, вентилятор станет частью блока с камерами. Предполагают, что он будет размещаться в выступе камеры, за модулем обработки изображения. В компании сейчас уже тестируют соответствующее встроенное обновление.

По сообщениям, устройство будет работать на базе новейшего чипсета MediaTek Dimensity 9500 Plus. Получит аккумулятор емкостью около 8000 мА·ч, 6,8-дюймовый LTPS OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K. Гаджет также получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

По мнению многих пользователей сети, речь идет о Redmi K90 Ultra. Этот смартфон может стать первым FAN Edition устройством, выпущенным компанией. С помощью активной системы охлаждения с вентилятором удастся избегать падения производительности, присущего многим топовым смартфонам при решении тяжелых задач или нагрузке в интенсивных играх. Вентилятор будет обеспечивать плавность игрового процесса, высокую частоту кадров и быстрый отклик. Активное рассеивание тепла также будет защищать аккумулятор от перегрева и гарантировать его более долгосрочную работу.

Внешне смартфон будет выделяться максимально закругленными углами, металлической рамкой и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее. Ожидается, что устройство будет представлено и поступит в продажу уже в этом году вместе с презентацией чипа MediaTek Dimensity 9500 Plus.

В конце прошлого года Poco устроил большое обновление линейки F. Бренд представил модели F8 Ultra и F8 Pro, в которых сделал ставку на флагманские характеристики, мощные камеры, 100-ваттную зарядку и аудио, которое настраивали специалисты Bose.

Также Xiaomi представила глобальную линейку Redmi Note 15. Базовая модель предлагается в двух версиях — Redmi Note 15 4G и Redmi Note 15 5G. Также представлены две глобальные версии Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro 5G. И еще за пределы Китая вышла модель Redmi Note 15 Pro+.

Источник: GSMArena; Huaweicentral