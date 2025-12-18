Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп

Xiaomi представила глобальную линейку Redmi Note 15. Базовая модель предлагается в двух версиях — Redmi Note 15 4G и Redmi Note 15 5G. И еще за пределы Китая вышла модель Redmi Note 15 Pro+.

Redmi Note 15

Внешне смартфоны Redmi Note 15 4G и 5G почти не отличаются. У них одинаковый дизайн, идентичные экраны и блоки камер. Обе версии получили изогнутые 6,77-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью 3200 нит. Оптический сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Как и китайская версия, Redmi Note 15 5G работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3 и предлагается с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128, 256 или 512 ГБ. Версия Redmi Note 15 4G оснащена чипом MediaTek Helio G100-Ultra и имеет конфигурации с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и тем же объемом хранилища.

Камеры у обеих моделей почти одинаковые. Основной модуль — 108 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HM9 и оптической стабилизацией. В версии 5G есть 8 Мп ультраширокоугольная камера, тогда как 4G ограничивается 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера в обоих случаях 20-мегапиксельная.

Отличия проявляются в аккумуляторах. Redmi Note 15 4G получил батарею емкостью 6000 мА-ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Версия Note 15 5G имеет батарею емкостью 5520 мА-ч с кремний-углеродным анодом и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Обе модели работают на HyperOS 2.0 на базе Android 15. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандартам IP64 в 4G и IP66 в 5G.

Предзаказы на новинки ожидаются с 5 января со следующими ценами:

Redmi Note 15 (6/128 ГБ) стартует с €229

Redmi Note 15 5G (6/128 ГБ) — от €279.

Redmi Note 15 Pro+

Глобальная версия Redmi Note 15 Pro+ существенно отличается от китайского брата. Это больше всего заметно в батарее и камерах.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 3200 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus 2. Устройство содержит процессор Snapdragon 7s Gen 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 или 512 ГБ.

Вместо 50 Мп основной камеры, которая доступна в китайской версии, здесь используется 200 Мп камера HPE с внутренним 2× и 4× зумом, поддержкой пяти фокусных расстояний от 23 до 92 мм. Телефото-модуль убрали, оставив 8 Мп ультраширокоугольную камеру. Фронтальная камера — 32 Мп.

Аккумулятор (Si/C) у международной версии имеет емкость 6500 мА-ч. Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт. Для сравнения, китайская модель имеет 7000 мА-ч и 90 Вт мощности.

Среди дополнительных возможностей — защита IP66/IP68/IP69/IP69K, eSIM, NFC, Bluetooth 5.4, стереодинамики с Dolby Atmos, поддержка Offline Communication и модуль Xiaomi Surge T1S для улучшенной связи.

Цена Redmi Note 15 Pro+ составляет €499 за конфигурацию 8/256 ГБ и €549 за версию 12/512 ГБ. Предзаказы стартуют 5 января.

Источник: gsmarena 1, 2