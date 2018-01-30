Xiaomi Mi Mix 2S может стать первым смартфоном с SoC Snapdragon 845

Свежие слухи из Китая указывают, что Xiaomi якобы планирует еще до начала выставки MWC 2018, которая стартует в конце февраля, представить преемника безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2, вышедшего всего несколько месяцев назад. Называться новая модель будет Mi Mix 2S, а не Mi Mix 3 и, как можно догадаться по названию, изменения по сравнению с предшественником будут минимальные.

Главным улучшением станет анонсированная в прошлом месяце SoC Snapdragon 845. То есть, если все действительно так, то Xiaomi может опередить Samsung и первой формально анонсировать смартфон с этой SoC, которая, как мы уже рассказывали ранее, отличается как приличным увеличением производительности CPU- и GPU-ядер, так и множеством новых функций и технологий.

К сожалению, пока никаких других подробностей о Xiaomi Mi Mix 2S нет, но в ближайшие дни они точно появятся, если анонс новинки и правда настолько близок. В конце прошлого года в сети появлялось предполагаемое изображение Xiaomi Mi Mix 2S, демонтирующее дизайн лицевой панели, как у iPhone X с вырезом в верхней части экрана, но, вероятно, оно было подделкой, и дизайн у новинки будет такой же, как у нынешнего Xiaomi Mi Mix 2 (на заглавном фото).

Источник: droidholic.com