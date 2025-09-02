Новости Устройства 02.09.2025 comment views icon

Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110

Xiaomi представила новый смартфон в рамках своего бренда Poco. Новый Poco C85, как можно легко понять из его принадлежности к линейке C-series, это бюджетное решение без поддержки 5G. Тем не менее эта модель предлагает батарею большой емкости.

Смартфон Poco C85 получил 6,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 810 нит. Устройство работает на чипсете MediaTek Helio G81-Ultra. Его дополняют 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Есть слот для карты памяти microSD. Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная получила 8-мегапиксельный сенсор.

Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА-ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Среди других характеристик Poco C85 можно упомянуть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, 3,5-мм аудио разъем для наушников и защиту по стандарту IP64, что обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам. Размеры смартфона составляют 171,56×79,47×7,99 мм, а вес – 205 г. В продаже он будет доступен в трех цветах: фиолетовом, черном и зеленом.

Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110

Если характеристики Poco C85 кажутся вам знакомыми, в этом нет ничего удивительного. Xiaomi продолжает расширять модельный ряд своих устройств, меняя наклейки на корпусе. В данном случае, Poco C85 фактически является копией Redmi 15C 4G, который компания представила в августе, он доступен в Украине по цене от 4499 грн. Отличия ограничиваются логотипом бренда и вариантами цветов, тогда как технические характеристики и конструкция остались одинаковыми. Модели Poco C85 приписывают цену около $109.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Xiaomi тестирует более длинную SU7: небольшое увеличение, но значительно более комфортный салон
Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
Xiaomi 15T Pro появился на видео вместе с основными характеристиками
Samsung Galaxy S26: все, что известно о серии на данный момент
Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить