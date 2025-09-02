Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110

Xiaomi представила новый смартфон в рамках своего бренда Poco. Новый Poco C85, как можно легко понять из его принадлежности к линейке C-series, это бюджетное решение без поддержки 5G. Тем не менее эта модель предлагает батарею большой емкости.

Смартфон Poco C85 получил 6,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 810 нит. Устройство работает на чипсете MediaTek Helio G81-Ultra. Его дополняют 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Есть слот для карты памяти microSD. Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная получила 8-мегапиксельный сенсор.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА-ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Среди других характеристик Poco C85 можно упомянуть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, 3,5-мм аудио разъем для наушников и защиту по стандарту IP64, что обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам. Размеры смартфона составляют 171,56×79,47×7,99 мм, а вес – 205 г. В продаже он будет доступен в трех цветах: фиолетовом, черном и зеленом.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Если характеристики Poco C85 кажутся вам знакомыми, в этом нет ничего удивительного. Xiaomi продолжает расширять модельный ряд своих устройств, меняя наклейки на корпусе. В данном случае, Poco C85 фактически является копией Redmi 15C 4G, который компания представила в августе, он доступен в Украине по цене от 4499 грн. Отличия ограничиваются логотипом бренда и вариантами цветов, тогда как технические характеристики и конструкция остались одинаковыми. Модели Poco C85 приписывают цену около $109.

Источник: gsmarena