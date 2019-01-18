Xiaomi показала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев с большей эффективной площадью для будущих смартфонов

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Xiaomi, к удивлению, оказалась не столь расторопной в плане принятия и распространения технологий подэкранного размещения сканеров отпечатков пальцев, как некоторые ее китайские коллеги по цеху (Oppo и Vivo). Подэкранными сканерами отпечатков пальцев могут похвастать только топовые модели линейки флагманских смартфонов Xiaomi Mi 8 (Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro). Но в обозримом будущем Xiaomi намерена обойти конкурентов, предложив подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения. Соответствующий анонс на своей страничке в Weibo сделал президент Xiaomi Лин Бин.

Особенностями и преимуществами нового подэкранного сканера отпечатков пальцев Xiaomi является повышенная точность и увеличенная активная площадь, что должно положительно отобразиться на удобстве работы с устройством. Топ-менеджер Xiaomi даже назвал точные размеры сенсора — 25х50,2 мм.

В отличие от Oppo, которая на этой неделе наряду с тройной камерой, выделяющейся десятикратным зумом, тоже представила подэкранный сканер отпечатков пальцев с увеличенной рабочей площадью, Xiaomi показала прототип смартфона, оснащенного этим самым сканером.

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг отметил, что новый сенсор немного дороже того, что установлен Mi 8 Pro (надо же как-то оправдывать будущее повышение цен 😉).

Говоря о конкуренции Xiaomi с другими китайскими производителями, уместно будет вспомнить, что Vivo еще год назад показывала концепт смартфона APEX с подэкранным сканером отпечатков на полэкрана, но в итоге в коммерческой версии устройства Vivo NEX этого самого сканера на полэкрана не оказалось.

С учетом этого возникает вопрос, когда мы сможем увидеть этот улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев в серийном устройстве и что это будет за модель. Логично предположить, что это будет Xiaomi Mi 9, который ожидается в марте.

Источник: The Verge