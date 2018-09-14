Xiaomi проводит внутреннюю реструктуризацию, чтобы повысить эффективность сотрудников и заняться поиском молодых талантов
Компания Xiaomi создала два новых отдела, чтобы сфокусироваться на поиске молодых талантов и повышении эффективности каждого отдела. Внутренняя реструктуризация Xiaomi осуществляется генеральным директором компании. Предполагается, что такой шаг позволит улучшить выполнение внутренних должностных обязанностей и усилить ядро компании.
Один из новых отделов, созданных в рамках реструктуризации, займётся наймом сотрудников, их продвижением и обучением. Как ожидается, благодаря этому повысится общая устойчивость сотрудников, за счёт внедрения различных моделей поддержки молодых талантов и повышения удовлетворённости работников. Второй отдел сосредоточится на прогрессе каждого подразделения и поможет контролировать стратегию развития компании.
Вместе с тем, Xiaomi также добавила 10 новых структурных единиц, включая аппаратные отделы, подразделение интернет-услуг, подразделение электронной коммерции и технологическую платформу.
Источник: gizmochina