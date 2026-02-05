Xiaomi выпустит MFT-камеру, крепящуюся к смартфонам магнитом, — инсайдер

Похоже, Xiaomi делает серьезный шаг в сторону настоящей модульности смартфонов. Компания готовится к массовому производству магнитной модульной камеры для телефонов, которую впервые показала как концепт на MWC 2025. По имеющейся информации, система уже находится на этапе планирования серийного выпуска и может появиться на рынке в 2026 году.





Модульная камера Xiaomi создана с целью совместить качество снимков беззеркальных камер с удобством смартфона. В отличие от телефотоконвертеров, крепящихся к камере смартфона (как у Oppo и Vivo), Xiaomi использует другой подход. В основе системы — кастомный сенсор формата Micro Four Thirds. Это значительно больший физический сенсор, чем те, которые используют даже самые дорогие флагманские смартфоны. Камера крепится к задней панели совместимого смартфона с помощью магнитного кольца, фактически превращая телефон в полноценный инструмент для серьезной мобильной фотографии.

Прототип камеры, который демонстрировала Xiaomi, оснащен объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой f/1.4. Для фотографов это универсальный вариант, который хорошо подходит как для уличной съемки, так и для портретов. При этом модуль не имеет собственной батареи: он питается от смартфона и использует его вычислительные ресурсы. Пользователю достаточно просто закрепить камеру — никаких кабелей или дополнительных аксессуаров.

Ключевой особенностью системы стала не только оптика, но и способ передачи данных. Xiaomi использует собственную технологию оптического соединения под названием LaserLink. Она обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, чего достаточно для мгновенной передачи несжатых RAW-файлов без потерь качества прямо на процессор смартфона.





Благодаря такой скорости телефон воспринимает внешний модуль как встроенную камеру. Смартфон в реальном времени применяет собственные алгоритмы обработки изображений, включая ИИ-алгоритмы, шумоподавление и HDR. Результатом становится так называемый «суперцифровой негатив» с динамическим диапазоном около 16 шагов экспозиции.

Переход от лабораторного прототипа к серийному продукту требует решения инженерных вопросов, в частности защиты от воды и обеспечения долговечности открытых контактов. То, что Xiaomi уже планирует массовое производство, свидетельствует о наличии практических решений для этих проблем.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Пока неизвестно, какие именно смартфоны будут поддерживать модуль. Ожидается, что это может быть будущий флагман серии Ultra или экспериментальная линейка MIX. Во время первой демонстрации Xiaomi использовала кастомный смартфон Xiaomi 15.

Источник: androidheadlines