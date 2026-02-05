tradfi
Новости Устройства 05.02.2026 comment views icon

Xiaomi выпустит MFT-камеру, крепящуюся к смартфонам магнитом, — инсайдер

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi випустить MFT-камеру, що кріпиться до смартфонів магнітом, — інсайдер

Похоже, Xiaomi делает серьезный шаг в сторону настоящей модульности смартфонов. Компания готовится к массовому производству магнитной модульной камеры для телефонов, которую впервые показала как концепт на MWC 2025. По имеющейся информации, система уже находится на этапе планирования серийного выпуска и может появиться на рынке в 2026 году.


Модульная камера Xiaomi создана с целью совместить качество снимков беззеркальных камер с удобством смартфона. В отличие от телефотоконвертеров, крепящихся к камере смартфона (как у Oppo и Vivo), Xiaomi использует другой подход. В основе системы — кастомный сенсор формата Micro Four Thirds. Это значительно больший физический сенсор, чем те, которые используют даже самые дорогие флагманские смартфоны. Камера крепится к задней панели совместимого смартфона с помощью магнитного кольца, фактически превращая телефон в полноценный инструмент для серьезной мобильной фотографии.

Прототип камеры, который демонстрировала Xiaomi, оснащен объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой f/1.4. Для фотографов это универсальный вариант, который хорошо подходит как для уличной съемки, так и для портретов. При этом модуль не имеет собственной батареи: он питается от смартфона и использует его вычислительные ресурсы. Пользователю достаточно просто закрепить камеру — никаких кабелей или дополнительных аксессуаров.

Ключевой особенностью системы стала не только оптика, но и способ передачи данных. Xiaomi использует собственную технологию оптического соединения под названием LaserLink. Она обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, чего достаточно для мгновенной передачи несжатых RAW-файлов без потерь качества прямо на процессор смартфона.


Благодаря такой скорости телефон воспринимает внешний модуль как встроенную камеру. Смартфон в реальном времени применяет собственные алгоритмы обработки изображений, включая ИИ-алгоритмы, шумоподавление и HDR. Результатом становится так называемый «суперцифровой негатив» с динамическим диапазоном около 16 шагов экспозиции.

Переход от лабораторного прототипа к серийному продукту требует решения инженерных вопросов, в частности защиты от воды и обеспечения долговечности открытых контактов. То, что Xiaomi уже планирует массовое производство, свидетельствует о наличии практических решений для этих проблем.

Пока неизвестно, какие именно смартфоны будут поддерживать модуль. Ожидается, что это может быть будущий флагман серии Ultra или экспериментальная линейка MIX. Во время первой демонстрации Xiaomi использовала кастомный смартфон Xiaomi 15.

Источник: androidheadlines

Популярные новости

arrow left
arrow right
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G77, G67, G17 и G17 Power
Первые тесты Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600: производительность GPU догоняет Snapdragon
Как смартфон: Xiaomi выпустила полезный стограммовый гаджет
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Неожиданная компактность: макет Apple iPhone Fold сравнили с iPhone 17 Pro Max и Oppo Find N5 на видео
Украинец сравнил "тарифы" trade-in на iPhone 15 в пяти магазинах: разница в цене достигала 13 000 грн (обновлено(
Самый большой в истории Apple: iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мАч
Xiaomi обновила электроседан SU7: до 902 км хода, зарядка 670 км за 15 минут
Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп
Xiaomi 17 Ultra снимает фейерверк с дрона и красуется со всех сторон в официальных видео
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Ставка на камеры и ИИ: первые тизеры и цены Samsung Galaxy S26
Как iPhone Air, но за полцены: представлен новый флагман Vivo S50 Pro mini на Snapdragon 8 Gen 5
В мире вышел самокат Xiaomi Electric Scooter 6 Lite с запасом хода до 25 км
Электрокар, который смог: Xiaomi SU7 сохранил 94,5% ресурса батареи после 265 000 км пробега
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Xiaomi 17 Ultra: первые живые фото подтверждают радикальные изменения камеры
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
Honor демонстрирует комплект камеры для Magic 8 RSR Porsche Design
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить