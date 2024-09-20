Xiaomi вышла на второе место в мире по продажам смартфонов — в Украине занимает первое

Согласно отчету исследовательской компании Counterpoint, Xiaomi опередила Apple и стала мировым брендом номер два по объему продаж в августе 2024 года.

Несмотря на то, что продажи Xiaomi сохраняют относительно постоянный уровень продаж по сравнению с предыдущим месяцем, сезонный спад Apple накануне выхода iPhone 16 позволил китайскому бренду достичь второй позиции. Отчете отмечает, что Xiaomi впервые после августа 2021 года укрепил свою позицию в глобальных объемах продаж смартфонов.

Общий рост Xiaomi в августе 2024 года был обусловлен высокими показателями в Латинской Америке, где рекламные акции помогли уравновесить более медленные продажи на других ключевых рынках.

Бюджетные смартфоны Xiaomi стоимостью менее $200 стали значительным фактором общего роста компании.

Популярность серий Redmi 13 и Redmi Note 13 с поддержкой 5G также помогла бренду захватить рынок Индии, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

В отчете указано, что такой рост китайского бренда смартфонов как второго по величине можно частично объяснить сезонным падением продаж iPhone в августе, которое происходит каждый год перед выпуском новых моделей в сентябре. Однако, учитывая, что серия iPhone 16 уже анонсирована во всем мире, ожидается, что американский технический гигант вернется на свои позиции в ближайшие недели или месяцы.

Xiaomi стала одним из брендов, которые наиболее быстро росли в первой половине 2024 года. Зафиксирован 22% рост объемов продаж по сравнению с прошлым периодом следующего года. Исследователи отмечают, что рост, вероятно, замедлится во второй половине, поскольку эффекты влияния уменьшатся. Вместе с тем ожидается, что бренд фиксирует значительный двузначный рост в 2024 году.

По данным Statcounter, в Украине Xiaomi в течение лета занимает первое место по продажам — 29,61% по состоянию на август. Следом идет Apple с 27,32%, на третьем месте Samsung с 20,55%, остальные бренды находятся в пределах статистической погрешности. На местный рынок также влияют бюджетные смартфоны, с очевидной еще большей заинтересованностью в них и сезонные колебания Apple. Однако Xiaomi держала лидерство в течение всего лета. Вероятно, ажиотаж вокруг iPhone 16 позволит Apple выйти в лидеры в ближайшее время.