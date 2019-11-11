Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной селфи-камерой из пяти модулей





Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro и его глобальная версия Mi Note 10, представленные на прошлой неделе, могут похвастаться основной камерой из пяти модулей. Но что, если столько же датчиков изображения будет иметь фронтальная камера? Патентная заявка Xiaomi на такой аппарат была обнаружена в базе Национального управления интеллектуальной собственности Китая.

В документе описывается складное мобильное устройство, которое складывается дисплеем наружу, подобно Huawei Mate X. При этом одна половина смартфона гораздо толще другой – там размещаются батарея и прочие компоненты, включая камеру. Последняя, к слову, имеет выдвижную конструкцию и пять датчиков изображения. В зависимости от того, какой стороной вы держите смартфон, камера может использоваться как в качестве фронтальной, так и основной.

Стоит учитывать, что это всего лишь патент, поэтому не факт, что Xiaomi решится выпустить на рынок такой диковинный смартфон. С другой стороны, у Vivo есть Nex 3 с двойной выдвижной фронтальной камерой, почему бы не сделать такую же камеру, но с пятью модулями. У Xiaomi есть много разных патентов, в том числе и на складной смартфон, прототип которого компания уже демонстрировала на видео. А недавно производитель представил самый необычный и самый дорогой свой смартфон – Mi MIX Alpha с гибким дисплеем, который оборачивается вокруг устройства.

Источник:Gizmochina