Анонсирован смартфон Vivo Nex 3 с дисплеем Waterfall, SoC Snapdragon 855+, поддержкой 5G и выдвижной селфи-камерой

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После множества утечек наконц состоялся официальный анонс смартфона Vivo Nex 3. Особенностью этой модели является использование OLED дисплея Waterfall FullView, который плавно перетекает в боковые грани устройства. Благодаря этому площадь дисплея занимает 99,6% поверхности лицевой панели.

Сам дисплей имеет диагональ 6,89 дюйма и поддерживает разрешение Full HD+. Из-за изогнутых боковин дисплея, переходящих в грани корпуса, на этих гранях не осталось места для размещения физических кнопок. Вместо них производитель добавил виртуальные сенсорные кнопки Touch Sense, которые работают совместно с системой тактильной обратной связи.

Vivo Nex 3 является топовым Android-смартфоном. Он предлагается в версиях с поддержкой стандартов связи 4G и 5G. В обоих случаях применяется процессор Qualcomm Snapdragon 855+ с системой охлаждения на базе испарительной камеры. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка Super FlashCharge с передачей 44 Вт энергии. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

На задней панели смартфона Vivo Nex 3 размещён тройной модуль камеры, получивший название Lunar Ring. Он включает главный 64-мегапиксельный сенсор, 13-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 13-мегапиксельный сенсор с телеобъективом. Фронтальная камера разместилась в выдвижном модуле, она получила 16-мегапиксельный сенсор.

Производитель пока не называет точных сроков начала продаж смартфона Vivo Nex 3, ограничившись лишь фразой, что он будет «доступен в ближайшие месяцы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии и на других рынках». Цена новинки также не уточняется.

Источник: The Verge