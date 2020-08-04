XMG пожаловался на нехватку процессоров AMD Ryzen 7 4800H





Бренд XMG, выпускающий высокопроизводительные игровые ноутбуки и компьютеры, заявил о том, что он столкнулся с серьёзными ограничениями в поставках новых процессоров AMD Ryzen 7 4800H. Это привело к задержкам поставок компонентов, которые изначально планировалось получить в августе, но теперь доставка ожидается лишь в конце сентября.

Теперь компания предлагает ряд альтернатив для клиентов, которые могут захотеть изменить свои заказы в связи с возникшей задержкой. Среди таких альтернатив упоминаются понижение процессора до менее производительной модели AMD Ryzen 7 4600H, замена производителя процессора (предлагается конфигурация с чипом Intel Core i7-10750H), снижением ёмкости батареи с 62 Втч до 46 Втч (в этом случае ноутбуки, вероятно, изготавливаются двумя разными ODM партнёрами). Если же ни один из этих предложенных вариантов не устраивает клиентов, компания готова полностью вернуть средства.

Отмечается, что такая ситуация частично стала следствием существенного роста спроса на новые процессоры AMD Ryzen 7 4800H не только со стороны потребителей, но также и со стороны некоторых ведущих брендов с гораздо более значительной долей рынка ODM. Они, по-видимому, решили переключиться на использование в своих продуктах новейших процессоров AMD серии 4000 вместо решений Intel.

Можно также предположить, что на это ограничение поставок влияет пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая по-прежнему негативно сказывается на сфере логистики и поставок по всему миру. Очевидно, существует проблема недостаточного предложения для удовлетворения спроса. Нельзя исключать того факта, что отрасль столкнулась с нехваткой производственных мощностей. Сейчас многие разработчики чипов полагаются на компанию TSMC и её 7-нанометровое производство, которое имеет собственные ограничения по количеству выпуска продукции. Возможно, AMD вынуждена была перераспределить свои заказы в пользу других более приоритетных продуктов, например, процессоров для игровых консолей нового поколения или других процессоров с более высоким уровнем маржи.

Источник: techpowerup