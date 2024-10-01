Прошло почти два года с объявления, что Лиам Хемсворт сыграет Геральта в сериале «Ведьмак». С тех пор актер не говорил о сериале публично, и вот сказал.

Лиам рассказал, как получил роль Геральта из Ривии, когда Генри Кавилл покинул сериал. Он играл в The Witcher когда-то давно, не читал книг и не смотрел сериал, но, похоже, выр

«Я не видел телешоу. И книг я не читал. Но я играл в видеоигру лет десять или около того назад. Она до сих пор является одной из лучших видеоигр всех времен. Netflix обратился ко мне почти два года назад и сказал, что они хотят, чтобы я просто вошел в это. Я был очень взволнован, когда взялся за этого персонажа, потому что я был фанатом видеоигры. Но я сказал: «позвольте мне посмотреть телешоу, посмотреть книги и по-настоящему погрузиться».

Актер немножко рассказал о недавние съемки в Уэльсе.

«Последние девять месяцев я снимал в сериале «Ведьмак». Мы были [в Уэльсе] две недели. И первую неделю было хорошее солнце, голубое небо. А вторая неделя была чем-то похожим на сезон торнадо».

После этого Хемсворт и съемочная группа вернулись в Англию, чтобы снять оставшиеся сцены на студии Longcross. Лиам рассказал о графике съемок последних двух сезонов «Ведьмака». До завершения съемок четвертого сезона осталось три недели, то есть процесс закончится в октябре. Затем в процессе будет четырехмесячный перерыв, после которого пятый сезон будут снимать еще восемь месяцев.

«У меня есть еще около трех недель после этой недели съемок. Так что мы снимаем уже около восьми месяцев. Еще три недели, потом мы прервемся примерно на четыре месяца, а затем вернемся в следующем году и будем снимать еще восемь месяцев».

Это означает, что производство пятого сезона начнется ориентировочно в марте 2025 года и снова продлится до октября. Конечно, все еще может измениться.

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Источник: Redanian Intelligence