Как Геральт стал рыцарем: для сериала «Ведьмак» снимают битву за мост через Яругу

В Северном Уэльсе продолжаются приготовления к одной из самых эпических сцен саги о Ведьмаке. Речь идет о битве за мост, когда Геральт защитил королеву Меву.

Съемки четвертого сезона «Ведьмака» на берегу озера Ллин-Падарн. Местные жители рассказали, что производство Netflix скоро переместится с берега озера на мост Пен-и-Ллин на западном берегу озера. Это свидетельствует о начале съемок одной из самых больших батальных сцен саги Анджея Сапковского из книги «Крещение огнем».

Также съемочная группа «Ведьмака» начала съемки в замке Долбадарн (также на берегу озера) несколько дней назад, и ожидается, что она останется в этом районе до двух недель. Команда Netflix построила большую временную гавань возле Крейг-ир-Ундеба, также известного как Юнион-Рок, на северной стороне Ллин-Падарн и возле моста Пен-и-Ллин.

С этого плавучего пирса съемочная группа продолжала собирать и конструировать большой реквизит, который вскоре будет использовать. Одним из его предметов является деревянный плот-паром, которым завладеют герои сериала. Также собран макет башни замка. После завершения строительства 18 сентября официально стартовала подготовка к съемочному процессу, Лиам Хемсворт уже был замечен на площадке.

В книгах к Геральту присоединились бард Лютик (Джои Бейти), лучница Мильва, которую играет (Мэнгер Чжан), цирюльник и врач Регис (Лоуренс Фишберн), и бывший нильфгаардский офицер Кагыр (Имон Фаррен). Хотя они еще не попали в объектив камеры, они должны быть в этой сцене.

Кроме самого парома замечены моторные лодки и плавсредства с аппаратурой для съемки с воды. Местные жители, которые издалека наблюдали за процессом, рассказали, что со скал на соседнем берегу переправу стреляли лучники. Также они говорят, что гребцы на лодках смеялись и произошел сильный взрыв.

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Битва на мосту разворачивается в последней главе третьего романа о Ведьмаке, «Крещение огнем», который вышел после двух сборников рассказов и двух полных романов. Геральт и его друзья надеются пересечь Яругу на пароме во время в поисках Цири. Но они путешествуют через землю, опустошенную Второй Нильфгардской войной, а река Яруга является стратегическим местом, которое армии пытаются контролировать.

Вместо того чтобы насладиться путешествием по Яруге, команда должна защищаться от солдат. С одного берега нильфгаардские войска стреляют в паром, надеясь отогнать. На другом войска Лирии и Ривии также пускают в них стрелы. Экипаж плота решает плыть вверх по течению и надеется на лучшее, герои приближаются к мосту, на котором происходит большая битва. Геральт и Кагыр в конце концов присоединяются к лирийской армии.

После героической победы раненая королева Мева выходит навстречу Геральту, который изменил ход битвы и помог оттеснить нильфгаардские силы. Королева решает сделать рыцарем и нарекает его Сэром Геральтом из Ривии, чем делает прозвище официальным титулом.

Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году. Релиз новой книги Анджея Сапковского о Ведьмаке запланировано на зиму 2024/2025, аниме «Ведьмак: Сирены из глубин» выйдет в начале 2025 года.

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Источники: Redanian Intelligence, The Daily Post