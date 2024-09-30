Четвертый сезон «Ведьмака» в Уэльсе: много фото Геральта, Мильвы, Золтана и других со съемочной площадки

«Ведьмак» завершил съемки в Уэльсе, которые продолжались в течение двух недель во второй половине сентября. Было известно, что Лиам Хемсворт и друзья Ведьмака там — теперь есть фото от Daily Mail.

На фотографиях можно увидеть почти всю команду: Геральта (Лиама Хемсворт), Региса (Лоуренс Фишберн), Кагыра (Имон Фаррен), Золтана (Дэнни Вудберн) и Мильву (Менгер Жанг).

К сожалению, Лютик (Джоуи Бейти) отсутствует на этих кадрах. В предыдущих трех сезонах он тоже был «экспертом по сокрытию», так что в этом нет ничего нового. Но Золтан Хивай сфотографирован впервые. Читатели видели Региса еще давно, но новые кадры позволяют лучше рассмотреть Лоуренса Фишберна в роли.

Большинство фото сделаны на озере Падарн в Северном Уэльсе. По сюжету, Геральт и его друзья оказываются между двумя армиями и в конце концов он участвует в знаковой битве на мосту, после чего его прозвище становится официальным.

К сожалению, на этих кадрах Имон Фаррен не в костюме. Разве что нильфгаардцам заменили броню на современные куртки.

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Источник: Redanian Intelligence