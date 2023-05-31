«‎Я слишком старый и толстый». Роберт Инглунд не вернется к роли Фредди Крюгера, но предлагает достойную замену

За всю более чем 50-летнюю карьеру роль серийного убийцы из серии слэшеров «Кошмар на улице Вязов», пожалуй, стала наиболее знаковой для Роберта Инглунда. Актер повторил образы во всех сиквелах оригинального фильма 1984 года (кроме римейка 2010 года), а за работу в версиях 1987 и 1988 годов был отмечен премией «Сатурн».

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6 июня дебютирует документальный фильм «Голливудские сны и кошмары: история Роберта Инглунда», посвященный карьере актера во франшизе, хотя сам он очень скромно вспоминает о своих достижениях во время интервью Variety.

«‎Не знаю, кто такие иконы. Точно не я. Может быть, сам Фредди Крюгер. Я просто актер, сыгравший персонажа. Полезный актер, которому очень повезло».

В конце 1970-х годов Инглунд пробовался на роль Хана Соло в «Звездных войнах» и побудил своего соседа по комнате Марка Хэмилла пойти на пробы для роли Люка Скайуокера. Однако первый большой успех пришел к актеру чуть позже – после появления в научно-фантастическом сериале Кеннета Джонсона «V» в роли Вилли.

Во время перерыва в съемках в целом успешного проекта Инглунд побывал на прослушиваниях у Уэса Крэйвена, и тот поверил, что актер удачно воплотит серийного убийцу в его фильме. Малобюджетный хит «Кошмар на улице Вязов» получал продолжение за продолжением и большое внимание со стороны зрителей.

В последний раз в роли Фредди Крюгера Инглунд появился в 2003-м – в ленте «Фредди против Джейсона», в которой режиссер Ронни Йу объединил персонажей «Кошмара на улице Вязов» и «Пятница, 13-е». В 2010 году роль серийного убийцы уже воплотил на экране Джеки Эрл Хейли, но зрители не слишком хорошо приняли римейк.

Несмотря на то, что Инглунд никогда не писал сценарии к фильмам, у него есть идеи для современной версии «Кошмара на улице Вязов»:

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«Придется иметь дело с технологиями и культурой. Например, если бы одна из девушек была блогером, Фредди было бы интересно как-то преследовать ее подсознание и проявить себя, возможно, используя подписчиков».

Однако себя в роли маньяка Инглунд уже не видит:

«Я слишком старый и толстый, чтобы играть Фредди. Меня хватит только на один дубль боевых сцен, поскольку у меня больная шея, спина и артрит правого запястья. Поэтому я должен «снять шляпу», но хотел бы появиться в камео».

Среди кандидатур, которых фанаты предлагали на роль Фредди, Инглунду очень понравился вариант с Кевином Бэйконом – актером, уже отличившемя в нескольких фильмах ужасов, таких как «Пятница, 13-е» и «‎Невидимка»: