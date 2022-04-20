Японские исследователи разработали палочки для еды, усиливающие соленый вкус

В конце прошлого года японский профессор Мэйдзи Хомей Мияшита разработал прототип экрана телевизора, способного имитировать вкус изображенных блюд. Для этого нужно было лишь облизать экран.

Теперь же он вместе с группой других исследователей создал палочки для еды, которые делают пищу более соленой. Это поможет тем, кому необходимо уменьшить количество натрия в рационе. Палочки для еды, разработанные совместно Мияшитой и производителем напитков Kirin Holdings Co., усиливают вкус с помощью электрической стимуляции и мини-компьютера, который внешне напоминает браслет. По словам Мияшиты, гаджет использует слабый электрический ток для передачи ионов натрия из пищи через палочки для еды прямиков в рот, что и дает ощущение солености. Об этом пишет Reuters.

«В результате вкус соленого усиливается в 1,5 раза», — сказал он.

Палочки для еды, улучшающие вкус, могут иметь особое значение в Японии, где традиционная диета содержит большое количество соленой еды. Средний взрослый японец потребляет около 10 граммов соли в день, что вдвое больше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Избыточное потребление натрия связано с увеличением случаев высокого кровяного давления, инсультов и других заболеваний.

Мияшита и Kirin рассчитывают вывести свои особые палочки для еды на рынок уже в следующем году.