Японский ритейлер организовал целое мероприятие по случаю старта продаж RTX 4060 Ti — его посетил только один покупатель

Эмбарго на продажу видеокарт и прочей электроники, как правило, снимается одновременно во всех странах. Обычно это раннее утро в США, полдень в Европе, а в юго-восточной Азии – поздний вечер. Некоторые магазины в Японии специально открываются в день начала продаж важных новинок. Открытие популярного магазина не помогло продажам NVIDIA RTX 4060 Ti – пришел только один покупатель.

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В последние 2 года старт новых видеокарт собирал толпы, желающие выстраивались в длинные очереди. Похоже, RTX 4060 Ti не ждал никто – пустой магазин посетил единственный покупатель. Да и открылись для продаж лишь 2 магазина в торговом районе Токио – второй не посетил никто. В Японии RTX 4060 Ti стоит от ¥69 800 ($500). Возможно, продавцам следует подумать о скидках ниже рекомендованной стоимости, как это уже сделали в германском Mindfactory.

В крупнейшем интернет-магазине цена карты упала до €419 при рекомендованных €439. Учитывая особенности налогообложения, это самое дешевое предложение в странах ЕС. Несмотря на это, в день старта магазин продал лишь 20 4060 Ti. Остается только гадать, кто и по какой цене купит будущую NVIDIA RTX 4060 Ti 16 ГБ за €549.

Источник: VideoCardz