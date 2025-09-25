Игра началась: на Netflix вышел третий сезон "Алисы в Пограничье"

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется третий и финальный сезон «Алисы в Пограничье» — самого популярного японского шоу на платформе, которое в чем-то напоминает и даже превосходит хитовую «Игру в кальмара».

Для просмотра доступны сразу все 7 эпизодов, продолжительностью от 55 до 76 минут в финале. Как и в случае с двумя предыдущими сезонами, украинского дубляжа нет, но доступны субтитры.

«Алиса в Пограничье» — это научно-фантастический сериал, который переносит группу людей в параллельную вселенную. Там они должны играть и побеждать в различных играх, чтобы остаться в живых. В конце второго главный дуэт участников Арису (Кенто Ямадзаки) и Усаги (Тао Цучия) в конце концов смог вернуться домой. Казалось, к мирной жизни — пока в кадре не появляется финальная карта Джокер. Всем предыдущим соревнованиям в игре соответствовала карта отдельного уровня и масти, так что эта намекает на последнее и самое сложное испытание.

Свои роли в третьем сезоне повторили Хаято Исомура (Сунато Банда), Аяоа Мийоши (Энн) и Кацуя Майгума (Оки Яба). Однако до просмотра непонятно, вернулся ли в шоу один из самых ярких персонажей — хитрый и таинственный игрок Чишия Шунтаро (Ниджиро Мураками). Среди основных новичков здесь Кенто Каку (Акира Нишикияма в сериале Like a Dragon: Yakuza), который воплотил роль Рюдзи — мужчины, что исследует потустороннюю жизнь и становится проводником Усаги в смертельный игровой мир.

Сериал «Алиса в Пограничье» стартовал на Netflix в 2020 году и закрепил за собой звание самого популярного японского шоу на платформе. Первый сезон получил 82% от критиков и 91% от зрителей на Rotten Tomatoes, у второго — 91% и 90% соответственно.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Третий еще не имеет общей оценки на сайтах-агрегаторах рецензий, но некоторые издания уже обнародовали свои обзоры. Если их суммировать, то продолжение стартовало довольно удачно, предложив несколько зрелищных новых игр с использованием большого количества спецэффектов, хотя в конце сериалу якобы не удалось «справиться со своим масштабом» — по словам Collider, с повторением ошибки «Игры престолов».