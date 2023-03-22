NVIDIA модифицировала процессор H100 для экспорта в Китай – «зеленые» вдвое замедлили H800, чтобы обойти экспортные ограничения США

NVIDIA модифицировала свои профессиональные графические процессоры H100 для возможности их экспорта в Китай. По заявлению компании, измененные чипы H800 отвечают всем экспортным ограничениям США. Источник Reuters в Китае сообщил, что H800 в сравнении с H100 имеет почти вдвое заниженную скорость передачи данных.

В прошлом году регулирующие органы США ввели в действие правила, запрещающие NVIDIA продавать в Китай передовые процессоры A100 и более новый H100 исходя из соображений национальной безопасности. Подобные процессоры имеют решающее значение для разработки технологий генеративного ИИ.

Ранее сообщалось, что NVIDIA разработала чип под названием A800 («урезанную» версию A100), параметры которого делают допустимым его экспорт в Китай. Во вторник компания заявила, что аналогичным образом модифицировала для экспорта в Китай процессор H100. По словам представителя компании, новый чип, получивший название H800, используется подразделениями китайских технологических компаний, таких как Alibaba, Baidu и Tencent.

«Для молодых стартапов, многие из которых сейчас создают большие языковые модели и «запрыгивают» в революцию генеративного ИИ, они могут рассчитывать на то, что Alibaba, Tencent и Baidu получат отличные облачные возможности с ИИ NVIDIA», — заявил сегодня руководитель компании Дженсен Хуанг.

Осенью прошлого года регулирующие органы США ввели экспортные правила, направленные на замедление развития Китая в ключевых технологических секторах, таких как полупроводники и искусственный интеллект, с целью помешать усилиям по модернизации китайских вооруженных сил.