Прибыль Tesla упала на 55% в первые месяцы 2024 года — Маск говорит, что «во всем виноваты гибриды»

Длительная стратегия снижения цен и несколько «непредсказуемых проблем» сократили прибыль Tesla — в первом квартале компания заработала $1,13 млрд (на 55% меньше, чем в прошлом году).

Общий доход компании также демонстрировал снижение на 9% — до $21,3 млрд.

Во время отчета Tesla отмечала, что столкнулась в первом квартале с «многочисленными вызовами» — включая конфликт в Красном море, поджог Gigafactory Berlin и постепенным развитием обновленной Model 3 на ее заводе во Фремонте. Компания также добавляет, что глобальные продажи электромобилей продолжают находиться под давлением, поскольку многие автопроизводители отдают предпочтение гибридным автомобилям. С другой стороны такой подход означает, что они продолжают покупать регулятивные кредиты Автопроизводители, которые не вписываются в экологические нормы стран и хотят избежать проблем с регуляторами, вынуждены покупать так называемые нормативные кредиты у других компаний, которые соответствуют требованиям — например, у Tesla, которая производит исключительно электромобили — на этом компания Маска заработала $422 млн.

«Развитие внедрения электромобилей во всем мире находится под давлением, и многие другие автопроизводители отказываются от электромобилей и вместо этого занимаются гибридами. Мы считаем, что это не правильная стратегия, и электромобили в конце концов будут доминировать на рынке», — заявил гендиректор Tesla Илон Маск во время отчета.

В то же время после обнародования финансовых показателей акции Tesla повысились на 12% — вероятно, инвесторов заинтересовали замечания компании относительно будущих продуктов (в частности планы запуска нескольких дешевых авто в начале 2025 года).

«Эти новые транспортные средства, включая более доступные модели, будут использовать аспекты платформы следующего поколения, а также аспекты наших текущих платформ», — сказал Маск. «И мы сможем производить их на тех же производственных линиях, где создаем текущую линейку автомобилей».

Продажи электромобилей Tesla выросли в течение последних нескольких лет, достигнув нового рекорда в 1,8 миллиона единиц в 2023 году. В первом квартале 2024 года компания поставила 386 810 автомобилей (на 20% меньше по сравнению с 484 507 автомобилями, поставленными в последнем квартале 2023 года и на 8,5% меньше, чем в первом квартале 2023 года).

Сейчас единственная новая модель компании — дорогой (и требовательный) Cybertruck; также автопроизводитель выпустил новые вариации текущих моделей, включая Tesla Model 3 Performance. Во время отчета в январе Маск заявлял, что производство меньшего и более дешевого электромобиля начнется в конце 2025 года на заводе компании в Техасе, а затем расширится на еще не построенный завод в Мексике. Спустя три месяца планы, похоже, изменились в пользу роботакси (построенного на платформе для более дешевого автомобиля за $25 тыс.), которое, вероятно, презентуют в августе.

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Несколько недель назад Tesla сократила 10% штата и занялась реструктуризацией, направленной на автономию. Двое высокопоставленных руководителей — Дрю Баглино, старший вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Tesla, и Рохан Пател, вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса — также покинули компанию. Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа ожидает, что экономия от сокращения рабочей силы превысит $1 миллиард в год.

Источник: TechCrunch

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