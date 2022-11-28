Илон Маск заявил о рекордном количестве новых пользователей Twitter и представил план его превращения в суперприложение «для всего»

Илон Маск утверждает, что число новых пользователей Twitter в ноябре находится на «беспрецедентно высоком уровне» несмотря на изменения в модерации и возможный рост «токсичности» в сети. Маск связывает рост с собственными усилиями по предотвращению оттока пользователей и рекламодателей.

По словам Маска, за семь дней вплоть до 16 ноября число регистраций новых пользователей в среднем превышало 2 млн в день, что на 66% больше по сравнению с той же неделей 2021 года.

Активность пользователей также была на рекордно высоком уровне – в среднем почти 8 млрд активных минут в день в указанный период, что на 30% больше чем в то же время в прошлом году. По состоянию на 13 ноября количество случаев разжигания ненависти уменьшилось по сравнению с октябрем прошлого года. В начале этого месяца, до и после запуска Twitter Blue, количество сообщений о выдаче себя за другое лицо на платформе резко возросло.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

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Маск, который также управляет космической компанией SpaceX, стартапом по разработке нейрочипов Neuralink и Boring Company, отметил, что покупка Twitter ускоряет его стремление создать «приложение для всего» под названием X. Согласно его словам, «Twitter 2.0 The Everything App» будет иметь такие функции, как шифрование связи, длинные твиты и возможность проведения платежей.

Генеральный директор Твиттера сказал, что видит «путь к тому, чтобы Twitter превышал миллиард пользователей в месяц через 12–18 месяцев».

Рекламодатели, в том числе крупные компании, такие как General Motors, Mondelez International, Volkswagen AG, приостановили рекламу на платформе, поскольку не доверяют новому руководителю Твиттера и его политике. Социальная сеть столкнулась со значительным падением доходов из-за исхода рекламодателей. Маск обвиняет правозащитные группы в давлении на компании с целью прекращения их сотрудничества с Twitter. Активисты призывают рекламодателей Twitter уйти с платформы после того, как Маск снял запрет на твиты 45-го президента США Дональда Трампа.

Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума Маска о «долгих часах с высокой интенсивностью». В ноябре компания уволила половину своего персонала, включая команды, ответственные за коммуникации, модерирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые группы разработчиков и инженеров.

Источник: Reuters