5 самых больших "неявок" CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super и другие несбывшиеся ожидания

Дефицит памяти внес коррективы в планы производителей техники, и вряд ли NVIDIA RTX 50 Super выйдут в ближайшее время. Некоторые другие новинки, которые ожидали на CES 2026, вероятно, просто не готовы.

NVIDIA RTX 50 Super

Улучшенные видеокарты NVIDIA RTX 50 с пометкой Super, очевидно, было самым большим ожиданием геймеров. Ранее слухи предрекали отсрочку новых Super или же даже полная отмена серии, на данный момент сохраняется неопределенность. Все это неудивительно, с учетом вероятного использования в Super модулей GDDR7 на 3 ГБ, которые бы позволили увеличить объем встроенной памяти GeForce RTX 5070 (18 ГБ), RTX 5070 Ti и RTX 5080 (по 24 ГБ). Сейчас их выпуск невыгоден самой NVIDIA, которая в значительной степени сама и вызвала дефицит. Пользователи также не будут в восторге от значительно более дорогих видеокарт.

Центральный процессор NVIDIA

Слухи о CPU NVIDIA ходят очень давно. По последним из них чип Arm для игровых ноутбуков NVIDIA N1X должен был дебютировать вскоре. Ожидалось, что процессор выйдет на CES 2026 и составит конкуренцию Snapdragon X2 Plus от Qualcomm, анонсированному на выставке. По сообщениям, в основе N1X лежит архитектура чипа GB10 — та же, на которой базируется DGX Spark. Это 20 ядер Arm v9.2, разделенных на два кластера по десять, каждый из которых имеет 16 МБ общего кэша L3 (всего 32 МБ), в то время как каждое ядро поддерживает собственный кэш L2. Подсистема памяти использует унифицированную LPDDR5X-9400 на 256-битной шине, с поддержкой до 128 ГБ и примерно 301 ГБ/с пропускной способности. Но сейчас NVIDIA интересует прежде всего рынок серверов ИИ.

Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2

Чип с двойным 3D V-Cache почти вышел: он даже фигурировал в предварительных обсуждениях с прессой, но на выставке так и не появился. Процессор должен был стать аналогом Ryzen 9 9950X3D, но с двойным кэшем, расположенным на каждой CCD, чуть большим TDP и, вероятно, другими частотами. Это означает 16 ядер и 32 потока, общий объем 192 МБ кэша L3, базовую частоту 4,30 ГГц и 5,6 ГГц в режиме boost. В отличие от предыдущих номинантов, Ryzen 9 9950X3D2 реально может выйти в ближайшей перспективе: представители AMD одобрительно отзывались о нем.

Видеокарта Intel Arc B770

Несмотря на почти нулевую долю Intel на рынке видеокарт, пользователи заинтересованы в конкуренции на нем. Ожидаемая флагманская видеокарта на базе чипа BMG-G31 могла получить 32 ядра Xe2 и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битном интерфейсе с TDP 300 Вт. По слухам карта приближалась к запуску и появляется во все большем количестве библиотек ПО. Зато Intel на CES 2026 сосредоточилась на процессорах и вообще не вспомнила о видеокартах.

Процессоры Intel Arrow Lake Refresh

На CES 2026 некоторые обозреватели ожидали чипы Intel Arrow Lake Refresh — улучшенные десктопные Arrow Lake-S. Обновление не совсем удачных актуальных процессоров дало бы некоторые преимущества в играх и других задачах на том же сокете. Слухи называли такие модели, как Core Ultra 9 290K Plus,

Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus с большими частотами. Также ждали обновления контроллера памяти Intel. Но учитывая презентацию Panther Lake и некоторых других чипов, а также возможный выход Nova Lake через несколько месяцев, Arrow Lake Refresh вряд ли состоятся.

Источник: TechPowerUp