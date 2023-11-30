YouTube Music Recap 2023: что больше всего слушали в Украине и мире (+ персональная музыкальная обложка)

Вслед за Apple Music и Spotify YouTube стартовал с собственной кампанией музыкальных итогов года.

Среди самых популярных музыкальных видео в мире лидировал трек Maluma & Carin Leon «Segun Quién‎», а первое место среди самых популярных украинских песен на YouTube получили 100лиця & Chico с «Покохай мене‎».

Дублируем десятки лидеров в обеих категориях (полные списки ТОП 100 можно посмотреть тут и тут).

ТОП 10 музыкальных видео в Украине

ТОП 10 музыкальных видео в мире

Дополнительно подписчики YouTube Music могут просмотреть собственные музыкальные итоги года — для этого в приложении на Android или iOS нужно коснуться аватара своего профиля в правом верхнем углу, открыть раздел «Ваш Recap» и нажать «Получить Recap».

YouTube Music предложит графики с общим временем, которое вы потратили на прослушивание песен и тем, сколько песен прослушали, подборку пяти самых популярных музыкантов, песен и альбомов, разбивку по жанрам; а также сообщит, входите ли вы в число топовых слушателей. На некоторых страницах есть кнопки, с помощью которых можно быстро поделиться отчетом, но снимок экрана тоже можно использовать.

Новинка этого года — персональная «Обложка альбома», для создания которой YouTube Music использует цвета из обложек ваших самых популярных композиций. Также остается интеграция с Google Photos — для создания музыкального фотоальбома с вашими снимками.