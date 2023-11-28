Новости Игры 28.11.2023 в 15:13 comment views icon

YouTube по примеру Netflix идет в игры. Начинает с 30 мини-игр, таких как бильярд, солитер и Angry Birds

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Юрій Орос

Автор новин

YouTube расширяется в направлении игр – по крайней мере, для платных подписчиков YouTube Premium платформа предоставит доступ к набору онлайн игр, в которые можно поиграть как через браузер, так и с помощью мобильного приложения. Новая функция называется Playables и уже тестировалась отдельными пользователями в сентябре.

На прошлой неделе YouTube направил сообщение о Playables своим подписчикам с предложением опробовать новую возможность, передает The Verge. Те, кто согласится, смогут поиграть в 37 миниигр прямо внутри YouTube – их не нужно загружать или устанавливать.

В списке есть популярные игры, такие как Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а также ряд аркад. В сообщении YouTube Premium отмечено, что игры будут доступны до 28 марта 2024 года. Пользователи премиум-подписки смогут найти полную библиотеку игр в разделе Playables на вкладке Explore.

YouTube Playables, похоже, не столько будет привлекать серьезных геймеров, сколько способ подсластить горшок для своих платных подписчиков. Этим летом компания повысила цену своего премиум-плана по миру, но пока не в Украине, аналогичное повышение цен на подписку совершили стриминговые сервисы Netflix, Apple, Amazon и другие. Хотя трудно представить, что кто-то подпишется на YouTube Premium исключительно ради Playables, они могут убедить колеблющихся пользователей остаться дольше, а при условии, что у Angry Birds не будет рекламы — это неплохой способ «убить время» где-то в транспорте.

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С другой стороны, игры – это актуальный тренд для крупных технологических компаний, откуда Google ушла после закрытия Stadia. Одним из недавних примеров является Netflix.

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