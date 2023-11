YouTube по примеру Netflix идет в игры. Начинает с 30 мини-игр, таких как бильярд, солитер и Angry Birds

YouTube расширяется в направлении игр – по крайней мере, для платных подписчиков YouTube Premium платформа предоставит доступ к набору онлайн игр, в которые можно поиграть как через браузер, так и с помощью мобильного приложения. Новая функция называется Playables и уже тестировалась отдельными пользователями в сентябре.

На прошлой неделе YouTube направил сообщение о Playables своим подписчикам с предложением опробовать новую возможность, передает The Verge. Те, кто согласится, смогут поиграть в 37 миниигр прямо внутри YouTube – их не нужно загружать или устанавливать.

В списке есть популярные игры, такие как Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а также ряд аркад. В сообщении YouTube Premium отмечено, что игры будут доступны до 28 марта 2024 года. Пользователи премиум-подписки смогут найти полную библиотеку игр в разделе Playables на вкладке Explore.

Great to see Phaser games as YouTube Playables. Worked flawlessly, nice integration (only tested on desktop) pic.twitter.com/hzuNHgWmV5

— threads.net/@photonstorming (@photonstorm) November 27, 2023