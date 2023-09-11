Tesla с искусственным интеллектом и ссоры с Биллом Гейтсом — отрывки из новой биографии Маска от Айзексона

Во вторник мир увидит новую биографию Илона Маска – от Уолтера Айзексона, написавшего книги о Стиве Джобсе и Альберте Эйнштейне. Цитируем отрывки, которые автор предложил на всеобщее обозрение до полноценного релиза.

ChatGPT для Tesla

В пятницу в конце августа Маск сел в свою Tesla Model S, выбрав случайную точку на экране навигации и активировал Full Self Driving (систему автономного вождения). В течение 45 минут он транслировал свою поездку под сопровождение Моцарта в прямом эфире, и даже проехал мимо дома Марка Цукерберга, которого в шутку вызвал на бой в клетке.

«Может быть, мне стоит постучаться в дверь и вежливо спросить, не хочет ли он принять участие в рукопашном бою», — сказал Маск со смехом, прежде чем стартовать.

Илон использовал Full Self Driving сотни раз раньше, однако нынешняя версия (FSD 12) кардинально отличалась от предыдущих. Новая концепция, по мнению Маска, не только полностью трансформирует автономные транспортные средства, но и станет «квантовым скачком» в общий искусственный интеллект, который может работать в ситуациях реального мира.

«Вместо того чтобы основоваться на сотнях тысяч строк кода, как все предыдущие версии программного обеспечения для самостоятельного вождения, эта новая система сама научилась управлять автомобилем, обрабатывая миллиарды кадров видео – так, как это делают люди и новые чат-боты с текстом‎», – пишет Уолтер Айзексон.

За этот подход взялись в Tesla 8 месяцев назад.

«Это сродни ChatGPT, но для автомобилей. Мы обрабатываем множество данных о том, как реальные водители-люди действовали в сложной ситуации за рулем, а затем обучаем нейронную сеть имитировать это», — говорит Дхавал Шрофф, молодой член команды автопилота Tesla.

Ранее система автопилота Tesla использовала камеры, которые распознавали разметку полос, пешеходов, транспортные средства, знаки и сигналы светофора, а затем программное обеспечение применяло набор правил, таких как: остановитесь, когда горит красный свет; езжайте, когда горит зеленый; оставайтесь посередине полос движения; двигайтесь через перекресток только тогда, когда нет машин, которые двигаются достаточно быстро, чтобы сбить вас, и так далее.

Инженеры Tesla вручную написали и обновили сотни тысяч строк кода C++, чтобы применить эти правила к сложным ситуациям. Однако в новой FSD действует нейросеть, которая столкнувшись с определенной ситуацией выбирает свой путь, основываясь на решениях людей, принятых в тысячах подобных ситуациях.

«‎Это сродни тому, как люди учатся говорить, управлять автомобилем, играть в шахматы, есть спагетти и делать почти все остальное; нам могут дать набор правил, которых мы должны придерживаться, но в основном мы приобретаем навыки, наблюдая за тем, как это делают другие люди. Это был подход к машинному обучению, предусмотренный Аланом Тьюрингом в его статье 1950 года», – пишет Айзексон.

К началу 2023 года проект, который прозвали «нейросетевым планировщиком» проанализировал 10 млн видеороликов, собранных из автомобилей клиентов Tesla.

«‎Мы используем данные от людей только тогда, когда они справились с ситуацией», – пояснил Шрофф.

Предварительно видео просмотрели маркировщики и проставили оценки. Маск сказал им искать «‎то, что сделал бы пятизвездочный водитель Uber».

Сам Илон часто бывал в подразделении Tesla, занимающемся автопилотом, дискутируя с инженерами. Когда он изучал подход, имитирующий действия человека, у него возник вопрос: действительно ли это нужно и не перебор ли? Шрофф показал Маску примеры, когда нейросетевой планировщик работал лучше, чем подход, основанный на правилах: на демонстрации дорога была усеяна мусорными баками, поваленными дорожными конусами и случайным мусором, а автомобиль, управляемый с использованием опыта людей, смог объехать препятствия, пересекая полосу движения и при необходимости нарушая некоторые правила. Это взбудоражило Маска:

«Нам следует сделать демонстрацию в стиле Джеймса Бонда, – сказал он, – где со всех сторон взрываются бомбы, с неба падает НЛО, а машина несется, ни во что не врезаясь».

Маск, любивший управлять, определяя, какие показатели должны быть первоочередными, дал ориентир: количество километров, которое автомобили с полным автономным управлением могут проехать без вмешательства человека.

«Хочу, чтобы последние данные о количестве километров без вмешательства людей были отправной точкой на каждой нашей встрече», – приказал он.

Илон просил инженеров сделать систему, похожую на видеоигру – где можно было видеть свой счет каждый день. Команда установила 85-дюймовые телевизионные мониторы в рабочем пространстве, в режиме реального времени отображавшие, сколько километров в среднем проезжали автомобили с FSD без постороннего вмешательства. Каждый раз, когда система успешно решала проблему, они били в гонг.

К середине апреля 2023 года Маск решил, что пришло время опробовать систему. Он сел на водительское сиденье, а рядом разместил Ашока Эллусвами, директора Tesla по программному обеспечению Autopilot. Еще трое инженеров сели сзади.

В течение 25 минут автомобиль ездил по скоростным дорогам и улицам, преодолевая сложные повороты и избегая велосипедистов, пешеходов и домашних животных. Маск никогда не касался руля. Лишь несколько раз он вмешался, нажав на педаль газа, считая, что автомобиль был слишком осторожным. В один момент машина совершила маневр, который, по мнению Илона, был лучше, чем мог сделать он.

«Вау, – сказал Маск, – Даже моя человеческая нейронная сеть дала сбой, но машина поступила правильно».

Впоследствии более 20 инженеров сидели за столом совещаний в ожидании вердикта.

«Великолепная работа, ребята», – сказал Маск.

В ходе обсуждения он остановился на ключевом факте, который обнаружила команда: нейронная сеть не работала должным образом, пока ее не научили по меньшей мере на миллионе видеоклипов. Это дало Tesla большое преимущество перед другими автомобильными компаниями и компаниями с искусственным интеллектом. У автопроизводителя было почти 2 миллиона автомобилей по всему миру, которые ежедневно собирали видеоролики.

«У нас есть уникальные возможности для этого», — сказал Эллусвами во время встречи.

Спустя четыре месяца новая система была готова заменить старый подход и стать основой FSD 12, которую Tesla планирует выпустить, как только ее одобрят регуляторы. Правда, нужно преодолеть одну проблему: люди-водители, даже самые лучшие, обычно нарушают правила дорожного движения, а новый FSD по своей конструкции имитирует то, что делают люди. Например, более 95% людей медленно ползут через знаки остановки, вместо того, чтобы полностью остановиться. Глава Национального совета по безопасности дорожного движения говорит, что агентство сейчас изучает, должно ли это быть разрешено также для беспилотных автомобилей.

Конфлит с Биллом Гейтсом

«Привет, я хотел бы приехать к вам и поговорить о благотворительности и климате», — сказал Билл Гейтс Илону Маску, когда они случайно встретились на одном из мероприятий в начале 2022 года.

Продажи акций Маска привели к тому, что по налоговым причинам он вложил $5,7 миллиарда в благотворительный фонд. Гейтс, тративший тогда большую часть своего времени на филантропию, имел много предложений к коллеге.

В прошлом Илон и Билл уже имели опыт общения – в частности, когда Гейтс привел своего сына Рори в SpaceX. Основатель Microsoft предложил, чтобы о новой личной встрече договорились их планировщики, на что Маск ответил:

«У меня нет планировщика. Пусть ваш секретарь позвонит мне напрямую».

В ограниченной среде людей, владевших званием самых богатых людей мира, Гейтс и Маск имеют определенное сходство, считает Айзексон:

«‎Оба имеют аналитический склад ума, способность лазерной фокусировки и интеллектуальную уверенность, переходящую в самоуверенность. Все эти черты сделали вероятной ту ситуацию, когда они в конце концов столкнутся, что и произошло, когда Маск проводил экскурсию для Гейтса по фабрике».

Гейтс утверждал, что батареи никогда не смогут обеспечить питание больших полугрузовиков и что солнечная энергия не будет являться основной частью решения проблемы климата.

«Я показал ему цифры», – сказал Гейтс. «Это сфера, где я четко знал что-то, чего не знал он».

Он также называл «странными» мысли Маска о Марсе.

«Я позволил ему объяснить мне свои мысли о Марсе, которые были довольно странными. Это безумное дело – когда, возможно, на Земле будет ядерная война, и люди на Марсе смогут выжить».

В то же время Гейтс был поражен фабрикой, построенной Илоном, и его детальным знанием каждой машины и процесса. Он также восхищался SpaceX за развертывание большой группы спутников Starlink для обеспечения Интернета из космоса.

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«Starlink – это реализация того, что я пытался сделать с Teledesic 20 лет назад», – сказал он.

В конце экскурсии разговор зашел о благотворительности. Маск высказал мнение, что большая часть этого была «ерундой». По его оценкам, каждый вложенный доллар оказал влияние только на 20 центов. Он мог бы сделать больше пользы для изменения климата, инвестируя в Tesla.

«Эй, я покажу тебе пять проектов по сто миллионов каждый», – ответил Гейтс.

Билл перечислял деньги для беженцев, на американские школы, лекарства против СПИДа, уничтожение некоторых типов комаров с помощью генных накопителей и генетически модифицированные семена, которые будут противостоять последствиям изменения климата. Гейтс очень тщательно относится к филантропии, и пообещал написать для Маска «сверхдлинное описание идей».

Был один спорный вопрос, который они должны были решить. Гейтс сократил акции в Tesla, сделав большую ставку на то, что они упадут в цене, но оказался неправ. К моменту прибытия в Остин он потерял $1,5 миллиарда – Маск разозлился, узнав об этом.

«‎Я извинилися. После этого он был зол по отношению ко мне, но он такой со многими людьми – поэтому не воспринимайте это слишком лично», — сказал Гейтс.

Билл объяснил Айзексону, что принял решение о сокращении акций из-за того, что предложение электромобилей будет опережать спрос, что приведет к падению цен. Однако такой образ мышления был чужд Маску – тот верил в миссию перевести мир на электромобили и вложил все свои деньги в эту цель, даже когда это не казалось безопасным вложением.

«Как кто-то может сказать, что он увлечен борьбой с изменением климата, а затем сделать что-то, что уменьшит общие инвестиции в компанию, которая делает больше всего?» – спрашивай Маск Айзексона через несколько дней после визита Гейтса. «Это чистое лицемерие. Зачем зарабатывать деньги на крахе автомобильной компании, занимающейся экологически чистым использованием энергии?»

Девушка Маска Клер Буше, исполнительница, известная как Граймс, добавила собственную интерпретацию:

«Я представляю, что это немного похоже на соревнования по измерению членов». (что собственно свойственно Илону).

В середине апреля Гейтс прислал Маску статью с вариантами благотворительных взносов, а тот спросил: «У вас все еще есть короткая позиция против Tesla на полмиллиарда долларов?».

Гейтс сидел в столовой отеля Four Seasons в Вашингтоне, округ Колумбия, со своим сыном Рори. Он засмеялся, показал тому текст и попросил совета, как ответить.

«Просто скажи «да», а потом быстро поменяй тему», – предложил Рори.

Это не сработало.

«Извини», – мгновенно ответил Маск. «Я не могу серьезно воспринимать твою филантропию относительно климата, когда у тебя есть огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая больше всего делает для решения проблемы с изменением климата».

В гневе Маск может быть злым, особенно в Twitter. Он опубликовал фотографию Гейтса с выпяченным животом, из-за чего тот выглядел почти беременным. Айзексону в то же время Илон написал:

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«Сейчас я убежден, что он сумасшедший (и мудак до мозга костей). Мне действительно хотелось, чтобы он мне понравился».

Со своей стороны, Гейтс был гораздо более любезным, позже на встрече в Вашингтоне, округ Колумбия, где критиковали Маска, он заявил:

«Вы можете чувствовать все, что угодно касаемо поведения Илона, но в наше время нет никого, кто сделал больше, чем он, для расширения границ науки и инноваций».

Источник: CNBC 1,2