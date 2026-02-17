tradfi
Исследование доказывает, что ридер Kindle "лучше для сна" чем бумажные книги

Дослідження доводить, що е-рідер Kindle "кращий для сну" за паперові книги

Новая научная статья утверждает, что ридер Kindle лучше способствует процессу засыпания, чем традиционные книги.


Чтение — один из проверенных способов расслабиться перед сном. Особенно если избегать ярких экранов и погружения в соцсети. Долгое время считалось, что электронные гаджеты для чтения, такие как Amazon Kindle или Kobo Clara Colour, это нечто промежуточное между обычными смартфонами и книгами. Влияние ридеров на сон стало предметом исследования, проведенного 10 лет назад. Результаты продемонстрировали, что они вредят здоровому сну, снижая уровень мелатонина и влияя на суточные ритмы. 

Однако в новом исследовании эксперты по сну отрицают эти аргументы и критикуют методы, использованные в предыдущем исследовании, которые, по их мнению, недостаточно отражают реальный жизненный опыт большинства людей. Врач и исследовательница сна из Медицинской школы Уэйк Форест Кэтрин Шарки заявляет, что электронные читалки меньше нагружают мозг, чем традиционные книги и это не связано со светом. 

«Вы не находитесь под светом, не перелистываете страницы, не держите в руках тяжелую книгу. Вы просто нажимаете, чтобы перевернуть страницу. По сути, для использования электронной книги требуется меньше действий, чем для чтения традиционной, и эта меньшая нагрузка на мозг облегчает засыпание», — объясняет Кэтрин Шарки в интервью Wirecutter. 

С одной стороны, утверждение имеет свою логику, ведь ридеры легче традиционных книг и не требуют физического перелистывания страниц. Журналисты AndroidPolice, в частности, соглашаются с этим мнением и опираясь на собственный опыт, подтверждают, что с ридером процесс засыпания легче, поскольку обычная книга и перелистывание страниц заставляют крутиться в постели и прилагать усилия, чтобы держать книгу постоянно открытой.


Кэтрин Шарки в исследовании заявляет, что именно Kindle помог ей побороть бессонницу. Действительно, можно учитывать то, что ридер достаточно держать одной рукой и он легче любой обычной книги. Однако действительно ли это влияет на лучшее засыпание? Вопрос остается открытым. 

Мы писали, что рынок электронных книг большей частью делят между собой Kindle и Kobo. Но на этот раз появилась интересная альтернатива в виде PocketBook InkPad One. Между тем Microsoft запретила отправлять в «читалки» Kindle документы из Word.

Amazon представила новые Kindle Scribe — три ридера с ИИ и версией «в цвете» за $630

Источник: AndroidPolice

