Microsoft запретила отправлять в "читалки" Kindle документы из Word

Через три года после запуска Microsoft отменила удобную функцию для электронных ридеров Kindle, которая позволяла загружать документы из Word — с сохраненным форматированием или же превращая их в полноценные книги с изменением шрифта, настройками макета и тому подобное.

На днях компания обновила документацию поддержки новым баннером, который сообщает, что функция «Отправить на Kindle» будет закрыта в следующем месяце:

«Важно: Опция «Отправить документы на Kindle из Microsoft Word» будет прекращена после февраля 2026 года. В дальнейшем пользователи не будут иметь доступа к этой функции через меню «Экспорт». Вместо этого мы рекомендуем отправлять файлы doc. и docx. непосредственно с сайта Send to Kindle от Amazon».

Функция прекратит работу 9 февраля — на всех платформах, с которых можно экспортировать документы Word в Kindle, включая Windows, macOS и веб-версию. Предварительно загруженные файлы останутся действительными.

«Справедливости ради, следует отметить, что функция была полезной, но нишевой», — отмечает Neowin. «Ее адаптировали специально для владельцев Kindle Scribe с большими экранами и возможностями письма на экране. Для остальных — Send to Kindle станет отличным вариантом».

Напомним, что в прошлом году в октябре Amazon представила новые Kindle Scribe: три ридера с ИИ и версией «в цвете» за $630; а за три месяца до того — бюджетный Kindle Colorsoft на 16 ГБ и первый цветной ридер для детей.

