Финал скоро: Netflix анонсировал 5-й сезон "Ведьмака" на 2026 год и раскрыл синопсис

Как и ожидалось, Netflix запланировал релиз пятого и финального сезона «Ведьмака» на 2025 год — съемки завершились в октябре этого года и сейчас отснятый материал находится на монтаже.

Ранее мы видели несколько утечек со съемок, а сейчас тизер новых релизов Netflix раскрыл официальный синопсис:

«Время финала близко», — говорится в описании. «Темные силы объединяются по всему Континенту с преступными замыслами в отношении Цири. Даже если Геральт и Йеннифер смогут спасти свою дочь и воссоединиться как семья, им придется столкнуться с препятствиями — и врагами — с которыми они никогда раньше не сталкивались».

Точной даты выпуска нет, но очевидно свои роли повторят Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джои Бейти и Лоренс Фишберн — наряду с Лиамом Хемсвортом, который заменил на «должности» Ведьмака Генри Кавилла. Шоураннер Лорен Шмидт-Хиссрик рассказывала, что авторы рассматривали 4 и 5 сезоны, как одну большую историю.

«Мы знали, что нам нужно разбить ее с точки зрения того, как она будет запущена на Netflix, но на самом деле это история воссоединения семьи, и я думаю, что когда мы выбираем, какие именно детали из книг включить, мы ищем действительно разнообразного спектра вещи».

Четвертый сезон «Ведьмака» стартовал на Netflix этой осенью с преимущественно негативными отзывами и падением просмотров на 51% по сравнению с предшественником. Чрезвычайно плохой результат для стриминга, который якобы вложил в сезон безумные $221 млн (около $27 млн за эпизод). Общие расходы экранизации нынче приблизилась к $1 млрд, с учетом спинофов.

Кстати о спинофах: одновременно с четвертым сезоном «Ведьмака» на Netflix вышел фильм о Крысах, скомпонованный из материала, который изначально снимали как мини-сериал. При этом стриминг избегал рекламы и даже не выпустил отдельного трейлера, как результат — за два месяца с момента выпуска проект получил только одну оценку на Rotten Tomatoes, хотя и положительную.