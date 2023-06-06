Новости Блокчейн 06.06.2023 в 19:10

Из Binance за сутки вывели более $780 млн — сразу после судебного иска от регулятора США

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Компания по анализу данных Nansen сообщает, что инвесторы вывели около $780 миллионов из криптобиржи Binance за последние 24 часа.

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В то же время аффилированная биржа Binance в США зарегистрировала чистый отток в размере $13 миллионов. Ни Binance, ни Binance.US официальных комментариев на данный момент не предоставили.

За день до этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее владельца Чанпэн Чжао, обвиняя криптобиржу в незаконной деятельности и обмане инвесторов:

«Ответчики обогатились миллиардами долларов, рискуя значительными активами инвесторов», – говорится в документе.

В официальном комментарии Binance заявила, что «разочарована» подачей жалобы со стороны SEC, особенно после «активного сотрудничества» криптобиржи с комиссией в ходе расследования. Все обвинения в компании отрицают.

Напомним, что в марте в суд на Binance подал другой регулятор США — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Обвинения в общей сложности состоят из 47 страниц, где среди прочего криптобиржу и ее владельца обвиняли в игнорировании нормативных требований США и даже террористической деятельности.


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