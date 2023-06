Из Binance за сутки вывели более $780 млн — сразу после судебного иска от регулятора США

Компания по анализу данных Nansen сообщает, что инвесторы вывели около $780 миллионов из криптобиржи Binance за последние 24 часа.

В то же время аффилированная биржа Binance в США зарегистрировала чистый отток в размере $13 миллионов. Ни Binance, ни Binance.US официальных комментариев на данный момент не предоставили.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum — $871.7M in and $1.65B out

Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum — $14.8M in and $50.5M out

Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for «Binance» pic.twitter.com/jnNAN0QKVy

