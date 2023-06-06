Из Binance за сутки вывели более $780 млн — сразу после судебного иска от регулятора США

Компания по анализу данных Nansen сообщает, что инвесторы вывели около $780 миллионов из криптобиржи Binance за последние 24 часа.

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В то же время аффилированная биржа Binance в США зарегистрировала чистый отток в размере $13 миллионов. Ни Binance, ни Binance.US официальных комментариев на данный момент не предоставили.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum — $871.7M in and $1.65B out Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum — $14.8M in and $50.5M out Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for «Binance» pic.twitter.com/jnNAN0QKVy — Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 6, 2023

За день до этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее владельца Чанпэн Чжао, обвиняя криптобиржу в незаконной деятельности и обмане инвесторов:

«Ответчики обогатились миллиардами долларов, рискуя значительными активами инвесторов», – говорится в документе.

В официальном комментарии Binance заявила, что «разочарована» подачей жалобы со стороны SEC, особенно после «активного сотрудничества» криптобиржи с комиссией в ходе расследования. Все обвинения в компании отрицают.

Напомним, что в марте в суд на Binance подал другой регулятор США — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Обвинения в общей сложности состоят из 47 страниц, где среди прочего криптобиржу и ее владельца обвиняли в игнорировании нормативных требований США и даже террористической деятельности.