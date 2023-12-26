Израиль предоставит Intel грант на $3,2 млрд для нового завода по производству микросхем за $25 млрд

Правительство Израиля согласилось предоставить Intel Corp грант в размере $3,2 млрд на новый завод по производству микросхем стоимостью $25 млрд, который компания планирует построить на юге Израиля. Эта новость появилась в то время, когда Израиль занят войной с палестинской террористической группировкой ХАМАС после их нападения мирное население Израиля 7 октября.

План расширения завода в Кирьят-Гате является важной частью усилий Intel по созданию более устойчивой глобальной цепочки поставок, наряду с текущими и запланированными инвестициями компании в производство в Европе и США. – заявление Intel.

В дополнение к гранту, составляющему 12,8% от общей суммы инвестиций, производитель микросхем также обязался приобрести у израильских поставщиков товаров и услуг на сумму 60 млрд шекелей (16,6 млрд долларов США) в течение следующего десятилетия, а новый завод, как ожидается, создаст несколько тысяч рабочих мест. Intel имеет в Израиле четыре центра разработки и производства, в том числе завод в Кирьят-Гате, и насчитывает около 12 000 работников в стране, передает Reuters.

В июне премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Intel построит в Израиле новый завод по производству микросхем стоимостью 25 миллиардов долларов, но к этому времени Intel отказывалась подтвердить инвестиции. Теперь Intel заявила, что уже ведутся строительные работы по расширению площадки, включая чистые помещения и вспомогательные постройки. Новый завод должен открыться в 2027 году и работать как минимум до 2035 года.