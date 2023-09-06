Новости IT-бизнес 06.09.2023 в 17:08

«Искусственный интеллект буквально забрал мою работу» — Gizmodo распустил испаноязычную редакцию

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

«Искусственный интеллект буквально забрал мою работу» — Gizmodo распустил испаноязычную редакцию

Группа G/O Media, которой принадлежит сайт Gizmodo закрыла испаноязычный сайт Gizmodo en Español, уволив сотрудников. Их заменил ИИ-перевод англоязычных материалов сайта.

На Gizmodo en Español работала небольшая редакция, которая как переводила материалы англоязычной редакции, так и создавала собственный, ориентированный на своего читателя контент, сообщает The Verge. Новые статьи на Gizmodo en Español теперь содержат оговорку внизу на испанском языке о том, что их «содержимое было автоматически переведено с оригинала. Из-за нюансов машинного перевода могут быть небольшие различия».

Впрочем, к работе машинного переводчика у читателей есть претензии. В частности, некоторые статьи начинаются на испанском, а завершаются на английском. Когда есть способ медиакомпаниям создавать больше контента, привлекая меньше персонала, качество — не главное. «Искусственный интеллект буквально забрал мою работу».

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить