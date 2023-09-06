«Искусственный интеллект буквально забрал мою работу» — Gizmodo распустил испаноязычную редакцию

Группа G/O Media, которой принадлежит сайт Gizmodo закрыла испаноязычный сайт Gizmodo en Español, уволив сотрудников. Их заменил ИИ-перевод англоязычных материалов сайта.

Hola, amigos. El martes cerraron @GizmodoES para convertirlo en una autopublicación de traducciones (una IA me quitó el trabajo, literalmente). Pronto empezaré a buscar un nuevo trabajo. Si conocéis una oferta acorde con mi experiencia de 13 años, agradeceré mucho la ayuda 🙏 — Matías S. Zavia (@matiass) August 31, 2023

На Gizmodo en Español работала небольшая редакция, которая как переводила материалы англоязычной редакции, так и создавала собственный, ориентированный на своего читателя контент, сообщает The Verge. Новые статьи на Gizmodo en Español теперь содержат оговорку внизу на испанском языке о том, что их «содержимое было автоматически переведено с оригинала. Из-за нюансов машинного перевода могут быть небольшие различия».

Впрочем, к работе машинного переводчика у читателей есть претензии. В частности, некоторые статьи начинаются на испанском, а завершаются на английском. Когда есть способ медиакомпаниям создавать больше контента, привлекая меньше персонала, качество — не главное. «Искусственный интеллект буквально забрал мою работу».