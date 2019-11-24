За два дня Tesla Cybertruck собрал более 146 000 предзаказов, причем 83% (50/50) пришлось на более дорогие версии с двумя и тремя моторами





Производство представленного в минувшую пятницу футуристического пикапа Tesla Cybertruck в кузове из нержавеющей стали начнется только в конце 2021 года, но сразу после анонса компания Илона Маска открыла на своем сайте предзаказы с обязательным внесением депозита в $100 (возмещаемого, кстати). Теперь же стало известно, что за первые два дня количество оформленных предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 146 тыс. штук. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Tesla Илон Маск.

То есть, несмотря на очень необычный дизайн, который приняли далеко не все, и разбитое стекло, желающих купить Tesla Cybertruck очень много. Само собой, еще надо дождаться выхода авто на рынок, но уже сейчас Tesla Cybertruck представляется если не революцией, то огромным рывком вперед в автомобильном дизайне (эта статья Motor Trend — тому доказательство).

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Глава Tesla также добавил, что 42% заказали среднюю версию с двумя моторами, еще 41% — топовую с тремя моторами, и только 17% — базовую с одним мотором.

Напомним, Tesla Cybertruck стоит $39 900, $49 900 и $69 900 в базовой, средней и топовой версии соответственно. Да, это только предварительные заявки на покупку и не факт, что все они в конечном итоге выльются в продажи — за два года многие могут передумать. Но речь идет о первых двух днях и спрос на данном этапе достаточно высокий. Путем несложных вычислений можно подсчитать, что уже сейчас Tesla собрала заказов на Cybertruck на общую сумму в $8,23 млрд. Отметим, что все версии оснащаются базовым пакетом Autopilot, тогда как расширенный Full Self-Driving стоит дополнительные $7000. То есть, с учетом Full Self-Driving и прочих опций, включая крышу из солнечных панелей и квадроцикл, показанный на презентации, сумма может быть еще выше.

Здесь будет уместным вспомнить, что только за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тыс. человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тыс., к третьему дню число заявок достигло 280 тыс., а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тыс. К началу выпуска Tesla Model 3 было собрано порядка 500 тыс. заказов и в итоге львиная их часть превратилась в реальные продажи. Так что Tesla Cybertruck уже сейчас представляется невероятно успешным пикапом.

Источник: Twitter