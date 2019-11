За два дня Tesla Cybertruck собрал более 146 000 предзаказов, причем 83% (50/50) пришлось на более дорогие версии с двумя и тремя моторами

Производство представленного в минувшую пятницу футуристического пикапа Tesla Cybertruck в кузове из нержавеющей стали начнется только в конце 2021 года, но сразу после анонса компания Илона Маска открыла на своем сайте предзаказы с обязательным внесением депозита в $100 (возмещаемого, кстати). Теперь же стало известно, что за первые два дня количество оформленных предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 146 тыс. штук. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Tesla Илон Маск.

То есть, несмотря на очень необычный дизайн, который приняли далеко не все, и разбитое стекло, желающих купить Tesla Cybertruck очень много. Само собой, еще надо дождаться выхода авто на рынок, но уже сейчас Tesla Cybertruck представляется если не революцией, то огромным рывком вперед в автомобильном дизайне (эта статья Motor Trend — тому доказательство).

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

