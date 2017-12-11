За полгода действия безвиза Европу посетило 355 тыс. украинцев с биометрическими паспортами: 128 тыс. на самолетах и 227 тыс. на поездах и автомобилях, чаще всего Польшу и Румынию

Сегодня, 11 декабря 2017 года, исполняется ровно полгода с тех пор, как граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского Союза, исключая Великобританию и Ирландию и включая четыре шенгенские государства – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Всего с начала действия безвиза со странами ЕС сотрудники Госпогранслужбы на границе оформили 355 тыс. граждан Украины, которые воспользовались преимуществами упрощенной системы. При этом более 128 тыс. украинцев использовали для путешествий авиакомпании, 227 тыс. наших соотечественников путешествовали автомобилями и железной дорогой, и сравнительно незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска.

Кроме того, отметим, что в рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей и Румынией – почти 90 тыс. и 65 тыс. человек соответственно. Отметим, что в целом общую границу с ЕС пересекли 64% граждан с биометрическими паспортами, остальные использовали старый способ с получением виз (скорее всего речь идет об обладателях долговременных виз и/или тех, кто не успел получить новый биометрический паспорт из-за задержек в изготовлении).

В первые месяцы действия безвиза наблюдался определенный ажиотаж – в первый месяц действия соглашения границу с ЕС пересекли 95 тыс. украинцев с биометрическими паспортами (отказ получили только 50 человек), затем пограничники регистрировали до 80 тыс. желающих путешествовать украинцев в месяц. В данный момент наблюдается уменьшение количества путешествующих в безвизовом порядке, к примеру, в ноябре 2017 года этот показатель составил всего 32,5 тыс. человек.

В то же время общее количество поездок граждан Украины в европейские страны за три летних месяца 2017 года выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Напомним, что в рамках подготовки к безвизу Госпогранслужба Украины выполнила все определенные руководством государства задачи. В частности, 157 пунктов пропуска были оснащены современным биометрическим оборудованием, в том числе 97 пунктов пропуска для контроля по отпечаткам пальцев. На сегодня созданная пограничным ведомством система биометрического контроля функционирует во всех авиационных, международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе Украины со странами ЕС.

Кроме того, в рамках безвиза украинские пограничники получили доступ к базам данных Интерпола в 126 международных и межгосударственных пунктах пропуска. Это позволило с начала года обнаружить почти 2000 разыскиваемых лиц, 657 поддельных паспортов и 198 похищенных транспортных средств.

Источник: Госпогранслужба Украины