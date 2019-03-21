За последние три года оператор Vodafone Украина инвестировал 21,6 млрд грн в развитие скоростных мобильных сетей 3G/4G

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что общие инвестиции компании в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015-2018 годах достигли рекордного на рынке показателя в 21,6 млрд грн.

Компания полностью модернизировала оборудование радиочасти сети, не только заменив существующие антенны на оборудование с поддержкой 3G и 4G, но и установила дополнительные базовые станции для обеспечения надежного покрытия. Кроме того, модернизированы не менее важные сетевые элементы, такие как ядро сети, коммутационное оборудование, транспортная сеть, indoor-решения. Это позволило обеспечить достаточные мощности и пропускную способность сети, чтобы клиенты могли использовать большие объемы мобильного интернета на стабильно высокой скорости.

Vodafone установил более 5 тысяч базовых станций 4G и обеспечил покрытие для более 45% жителей Украины. При этом Vodafone продолжает активно развивать 3G покрытие. На сегодняшний день у Vodafone наиболее широкое 3G покрытие в стране — 85% украинцев сегодня уже получили доступ к 3G Vodafone. 3G сеть компании покрывает более 11 тысяч населенных пунктов, покрытие обеспечивают 8700 базовых станций 3G.

В итоге по результатам 2018 года клиенты Vodafone оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ траффика в месяц. В прошлом году клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее.

Оператор Vodafone также объявил, что за последнее время дополнительно расширил 4G сеть в Украине, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету для жителей еще 75 городов, поселков и сел в 15 областях Украины. На сегодняшний день более 20 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, география покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Напомним, что с завтрашнего дня Vodafone Украина поменяет условия припейд-тарифов SuperNet, вернув месячную тарификацию, увеличив количество минут/трафика и подняв абонплату.

Источник: Vodafone Украина