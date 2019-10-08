За три квартала 2019 года украинцы приобрели 5,5 тыс. электромобилей, из которых 52% в возрасте до 5 лет, 39% — старше 5 лет и только 9% новых

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За первые три квартала текущего года в Украину было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковой, сообщает «Укравтопром». По сравнению с прошлым годом спрос на коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, вырос вдвое, а на легковые электромобили — на 42%.

По-прежнему, основную массу электромобилей, которые пополнили украинский автопарк, составили экземпляры, которые уже были в эксплуатации — секонд-хенд охватил 91% впервые зарегистрированных «зеленых» авто (для сравнения, в сентябре доля б/у автомобилей без учета типа двигателя на первичном рынке Украины выросла до 76%).

Наиболее популярными на рынке электромобилей оказались машины в возрасте до 5 лет — на их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9%.

Недосягаемым бестселлером на рынке легковых электромобилей остается Nissan Leaf — с начала текущего года почти 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели. На втором месте по популярности Tesla Model S, в активе которой 435 украинских номеров за 9 месяцев.

Сити-кар BMW i3 занял почетное третье место с результатом 276 регистраций, на четвертом месте Volkswagen е-Golf — 238 единицы, а замыкает пятерку лидеров FIAT 500e, который выбрали 225 автомобилистов.

Среди коммерческих электромобилей доминирует Renault Kangoo Z.E. с результатом 363 автомобилей или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

Напомним, что недавно президент Украины подписал закон о доступе к зарядным станциям для электромобилей, которым предусмотрены зеленые номера, новые дорожные знаки и штрафы для ДВС-водителей.

Источник: Укравтопром