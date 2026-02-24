Забудьте iPhone 17 Pro: iPod стал новым трендом зуммеров в 2026 году и вот почему

Зумеры все чаще отказываются от универсальных смартфонов вроде iPhone 17 Pro, возвращаясь к устройствам отдельных устройств как iPod. Люди просто устали от того, что один гаджет делает все сразу и постоянно отвлекает.





В 2026 году молодые люди обращают больше внимания на старые технологии. Это часть более широкого тренда на «винтажную технику», когда старые вещи воспринимаются как стильные и удобные в использовании. Речь идет не только об iPod, например, новую волну популярности переживают цифровые камеры.

Причина такого поведения проста — перегрузка. Смартфон одновременно выполняет функции плеера, камеры, навигатора, банка и соцсетей, что легко перерастает в бесконечное прокручивание лент. Конечно носить в кармане технологичный «швейцарский нож» больше, чем просто удобно, однако из этого вытекает ряд проблем. Сценарий знакомый всем: хотел включить музыку, увидел оповещение — и через 20 минут поймал себя на мысли, что смотришь короткие ролики, сидя одетым перед выходом.

Поэтому для зуммеров идея отдельного устройства, которое «просто воспроизводит музыку», выглядит привлекательной именно из-за этой простоты. Впрочем, полностью отказаться от смартфонов люди не могут. Вся современная жизнь привязана к приложениям: банкинг, покупки, такси, документы, зарядка электрокаров, видеозвонки с врачами и многое другое. Австралийский ученый даже сравнивал столь сильную интеграцию с паразитированием, если посмотреть на ситуацию с точки зрения эволюции.





Спрос подогревает и ностальгия. Старые технологии воспринимаются как «ретро» и выглядят круто для поколения, которое их почти не застало. Из-за этого восстановленные iPod могут стоить «крутые $350», и несмотря на цену они остаются желанным аксессуаром.

Конечно, не все зумеры воспринимают это серьезно. Под видео о «винтажной технике» другие критикуют людей за попытки «привлечь внимание». Зато сторонники тренда не отрицают, что пользуются современными гаджетами. Как владельцы ретро-автомобилей имеют обычную машину, так и фанаты iPod оставляют смартфон для работы, банка или сервисов вроде Uber.

