Новости Устройства 29.03.2023 в 19:28

В США выросли продажи «тупых» кнопочных телефонов – поскольку «зуммеры» стремятся преодолеть зависимость от соцсетей

Катерина Даньшина

Автор новостей

В США выросли продажи «тупых» кнопочных телефонов – поскольку «зуммеры» стремятся преодолеть зависимость от соцсетей

Поколение Зет («зуммеры») стремится снизить время пребывания за экраном телефона, чем пользуются такие компании, как HMD Global.

Производитель телефонов Nokia продолжает продавать миллионы телефонов – похожих на те, что мы использовали в начале 2000-х годов. Спросом пользуются так называемые телефоны с функциями – раскладные модели и слайдеры с GPS или точкой доступа.

«Их можно увидеть у поколения Зет – они устали от экранов. Они не понимают, что происходит с психическим здоровьем и пытаются сократить время, проведенное со смартфоном», — сказал Хосе Брионес, модератор сабредита «r/dumbphones».

В 2022 году HMD Global продавала десятки тысяч «раскладушек» в США ежемесячно, в то время как глобальные продажи компании упали. По данным Counterpoint Research, в прошлом году почти 80% продаж функциональных телефонов пришлось на Ближний Восток, Африку и Индию.

Но некоторые считают, что цифры связаны с возвращением молодежи к использованию простых моделей, так называемых «тупых» телефонов. Эксперты прогнозируют рост их продаж еще на 5% в течение следующих пяти лет.

Light Phone 2
Light Phone 2

Такие компании как Punkt и Light придерживаются этой тенденции, продавая устройства, ориентированные на тех, кто хочет тратить меньше времени на социальные сети и другие приложения. На YouTube их рекламируют немало блогеров.

«То, что мы пытаемся сделать с телефоном Light, заключается не в том, чтобы получить «тупой» телефон, а в том, чтобы создать более продуманную модель – премиумкласса, но с минимальными технологиями», – сказал Джо Холлиер, соавтор Light.

Источник: CNBC


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