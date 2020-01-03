Забудьте о 5-й группе для IT. В Минцифры теперь предлагают «единый налог» для IT-компаний — 4-7% независимо от оборота





Правительство не оставляет попыток ввести так называемый «налог на IT». Сегодня Минцифры и Комитет цифровой трансформации Украины представили новую концепцию налоговой реформы для IT-отрасли, предложив ввести «единый налог» для юрлиц в IT-сфере без ограничения оборота. На соответствующую презентацию проекта обратил внимание ресурс AIN.ua.

Напомним, сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения, которая делится на четыре группы. Именно 3-я группа с текущей ставкой единого налога в 5% (+ЕСВ с минимальной ЗП) очень популярна среди украинских специалистов в области IT. Это далеко не первая подобная инициатива за последнее время. Ранее законодатели предлагали создать 5-ю группу плательщиков единого налога специально для ФЛП в IT, причем дважды (при старом правительстве Гройсмана и нынешнем Гончарука), а также вовсе не предлагал запретить ФЛП предоставлять услуги. В итоге ни одна из скандальных инициатив так и не дошла до реализации.

Судя по всему, от идеи создания отдельной 5-й группы для IT решили отказаться. Вместо нее теперь рассматривается идея введения так называемого «IT-налога». Последний, по задумке авторов, будет представлять собой единый налог с оборота компании.

«Мы предлагаем ввести единый налог для юрлиц без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. Мы не уверены, что это является единственно правильным решением. Но, проведя часы анализа, считаем это наилучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будут работать не 200 000 не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании», — пишет замминистра цифровой трансформации Алексей Борняков.

Схема разрабатывается сугубо для фирм-экспортеров IT-услуг (затраты на зарплаты в себестоимости и доля экспорта IT-услуг в прибыли составляют более 75%). Чтобы перейти на «единый налог» компания должна соответствовать определенным критериям: в штате должно работать более 10 человек, а средняя зарплата должна составлять не менее 5 минимальных, хотя это условие еще будет обсуждаться.

Перейдя на специальный налоговый режим, фирма будет платить три вида налоговых платежей: кроме вышеупомянутого единого налога с оборота, фирма должна будет заплатить еще ЕСВ (единый страховой взнос), причем в двойном размере, и военный сбор (1,5%) из зарплат сотрудников, выступив в качестве налогового агента. Новый единый налог для IT, который, по сути, является аналогом нынешнего единого налога (5%), планируется повышать поэтапно на 1 п.п. в год: с 4% в 2020-м году до 7%, в 2024-м году, до 2029-го ставка должна быть закреплена на уровне 7%.

Ниже на одном из сладов из презентации показан пример расчета налогов по этой схеме по годам, а на другом — пример расчета налогов для компании с 400 сотрудниками, часть из которых оформлена как ФЛП.

На данном этапе инициатива представляет собой лишь концепцию для общественного обсуждения. Это даже не законопроект, хотя в итоге она вполне может превратиться в таковой. Авторы хотят услышать мнение и предложение общественности, чтобы продолжить доработку проекта.

Источник: AIN и Презентация реформы налогообложения в IT-отрасли