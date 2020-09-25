Зак Нельсон разобрал смартфон LG Wing и продемонстрировал вращающийся механизм





Недавно компания LG выпустил смартфон Wing с двумя дисплеями и поворотным механизмом. Это одно из самых необычных устройств 2020 года. Для тех, кому было бы интересно взглянуть на поворотный механизм этого смартфона, такую возможность предоставил «разрушитель гаджетов» Зак Нельсон, опубликовав видео разборки аппарата на своём YouTube-канале JerryRigEverything.

Конструкция смартфона предусматривает использование круглого отверстия в печатной плате и основной раме устройства. Сквозь это отверстие проходит гибкий ленточный кабель, который позволяет основному дисплею одновременно вращаться и работать. Также предусмотрено использование крохотного гидравлического демпфера, который служит амортизирующей подушкой при раскрытии смартфона.

Сам шарнирный механизм состоит из пары объединённых пластин, удерживаемых вместе двумя пружинами: одна удерживает смартфон в открытом состоянии, а другая – в закрытом. Есть также две скользящие направляющие, которые работают почти как дверной цепной замок, чтобы удерживать все компоненты на месте при открытии и закрытии смартфона.

Учитывая наличие движущихся частей и отверстия в корпусе, смартфон LG Wing не имеет рейтинга IP, который свидетельствовал бы о защите от пыли и воды. Тем не менее, LG использовала водоотталкивающее покрытие для внутренних печатных плат. Это вселяет надежду на то, что смартфон не выйдет из строя сразу же после воздействия на него водой.

Источник: The Verge