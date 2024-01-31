«Закон Тейлор Свифт»: в США рассматривают законопроект, который поможет «наказать» создателей порнодипфейков

В случае принятия закона жертвы смогут обратиться в суд и требовать возмещения убытков за создание и распространение порнографических дипфейков без их согласия.

Сгенерированные искусственным интеллектом порноизображения Тейлор Свифт набрали миллионы просмотров в X и вызвали большой общественный резонанс. Законодатели США тем временем разработали отдельный проект Закона об уничтожении откровенно поддельных изображений и редактирования без согласия (DEFIANCE), который позволит жертвам в дальнейшем обращаться в суд и требовать возмещения финансовых убытков у тех, кто «сознательно создал или владел» изображением с намерением распространить его.

Как сообщает The Verge, проект базируется на положении Закона о насилии в отношении женщин, который в 2022 году дополнили аналогичным правом на иск в отношении фейковых порноизображений. Инициаторы законопроекта описали его как ответ на «экспоненциальный рост объема цифровых манипуляций по откровенным изображениям, созданным ИИ», ссылаясь на случай Свифт, как пример того, что дипфейки могут использовать «для эксплуатации и преследования женщин — особенно общественных деятелей, политиков или знаменитостей».

Порнодипфейки тем временем распространяются с поразительным количеством — издание Wired, со ссылкой на независимое исследование, утверждает, что за последние 7 лет на 35 самых популярных сайтов с порнодипфейками было загружено около 244 625 видео. Почти половина из них — загружены в течение первых девяти месяцев 2023 года.

Несмотря на то, что закон DEFIANCE был предложен в ответ на поток изображений, созданных ИИ, он не ограничивается им — дипфейками считают любой «интимный» сексуальный образ, созданный «программным обеспечением, машинным обучением, искусственным интеллектом или любым другим компьютерным или технологическим средством… для того, чтобы умный человек почти не мог отличить его от аутентичного визуального изображения личности».

То есть, сюда относятся реальные фото, измененные для того, чтобы быть более «сексуально откровенными» — тот же Photoshop и подобные инструменты также подпадают под определение, а наличие метки, обозначающей изображение как неаутентичное, не снимает ответственности.

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