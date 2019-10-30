Замена одного наушника AirPods Pro или зарядного кейса обойдётся в $89 (или в $29 при наличии AppleCare+)

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Несколько дней назад компания Apple опубликовала информацию о новых полностью беспроводных наушниках AirPods Pro, которые получили поддержку системы активного шумоподавления. Их цена составляет $249, что больше стоимости обычных AirPods ($159 или $199 в зависимости от типа используемого кейса). Вполне логично, что стоимость их ремонта или замены также оказалась выше.

При наличии программы AppleCare+ стоимость замены каждого отдельного наушника AirPods Pro или беспроводного зарядного кейса составит $29. Стоимость этой программы составляет $29 за 2 года. Вне гарантийных обязательств стоимость ремонта или замены одного наушника уже составляет $89. Столько же предстоит заплатить за ремонт или замену беспроводного зарядного кейса.

Также для сравнения приведём стоимость ремонта или замены для обычных наушников AirPods – $69. Ремонт или замена обычного зарядного кейса для AirPods оценивается в $59, а беспроводного зарядного кейса – в $69.

Источник: Engadget