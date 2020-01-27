DOU.UA: Сколько зарабатывают украинские PM, HR, DevOps, Data Science и другие IT-специалисты [инфографика]

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После материалов о зарплатах разработчиков и тестировщиков ресурс DOU.UA представил заключительную часть исследования украинской IT-отрасли, в которой рассказал о финансовом вознаграждении PM, HR, DevOps, Data Science и других IT-специалистов.

Среди респондентов зарплатного опроса их было 3545 человек из 10187 всех опрошенных, то есть больше трети аудитории опроса. Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка, чистыми (после уплаты налогов).

Портрет IT-специалистов, которые не относятся к разработчика и тестировщикам, выглядит следующим образом.

В отличие от разработчиков и тестировщиков зарплаты других технических и нетехнических специалистов во втором полугодии 2019 года росли довольно скромно. Больше всего увеличилась средняя зарплата бизнес-аналитиков — на $180. У Team Lead, Project Manager и Support добавили в среднем $100, а вот DevOps средняя зарплата даже уменьшилась (на $200).

Самые высокие средние зарплаты у Director of Engineering ($5500), Senior PM ($4200) и Team Lead ($3800). Самые низкие зарплаты — у HR, Support, Sysadmin, Sales Manager, Copywriter (у всех по $800) и HTML Coder ($625). Больше всего среди технических специалистов с опытом до года получают DevOps инженеры и бизнес-аналитики — $775 и $750 соответственно.

Самые высокие зарплаты традиционно в Киеве, так Senior Project Manager в столице получает на $850 больше своего харьковского коллеги.

Средняя зарплата DevOps-инженеров в продуктовой компании на $550 выше аутсорсинговой, а у Team Lead — выше на $175. Несколько иная ситуация у Data Scientist и Business Analyst — их медиана в продукте где-то на $250 ниже аутсорса.

Среди технических специалистов самые высокие средние зарплаты у выпускников КПИ и ХНУРЭ — $3000 и $2400 соответственно. Среди нетехнических в топе также КПИ, а еще КНУ им. Шевченко, однако размер средней зарплаты значительно скромнее — $1150 и $1200 соответственно.

Далее мы приведем сравнение зарплат у специалистов различного профиля в зависимости от города и стажа работы:

Полная версия исследования рынка зарплат украинских IT-специалистов доступна по следующей ссылке.

Напомним, что по итогам 2019 года количество IT-специалистов в Украине увеличилось на 32 тыс. и достигло отметки 190 тыс.

Источник: DOU.UA