В шаге от миллиарда. Под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств





Юсуф Мехди, корпоративный вице-президент Microsoft по направлению Windows and Devices Group, Microsoft сообщил на своем твиттере о достижении славного рубежа — ОС Windows 10 уже установлена на 900 млн устройств по всему миру.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) September 24, 2019

Прежде всего отметим, что в эту цифру, кроме ПК, входят также планшеты, консоли Xbox One, гарнитуры дополненной реальности HoloLens и устройства Surface Hub. Но цифра все равно впечатляет. Она указывает на заметное увеличение темпов распространения Windows 10, хотя относительно недавно с этим у Microsoft были трудности — в 2018 году темпы сильно просели, а в начале этого года финдиректор Microsoft назвала дефицит процессоров Intel, который имеет место по сей день, главной причиной сокращения продаж OEM-лицензий.

Напомним, операционная система Windows 10 вышла 29 июля 2015 года. За первые четыре недели Windows 10 установили на 75 млн ПК. Через 10 недель была преодолена отметка в 100 млн. На следующие 100 млн понадобилось около полугода, а отметку в 400 млн ОС прошла спустя 14 месяцев после запуска (сентябрь 2016). Спустя более семи месяцев удалось превысить отметку в 500 млн, спустя еще полгода удалось набрать очередные 100 млн, а затем — еще 100 млн, дойдя до 700 млн в мае 2018 года. Затем рост замедлился и в октябре 2018 года парк устройств с Windows 10 насчитывал все те же 700 млн. Но затем произошел резкий скачок: в марте было объявлено о 800 млн устройств, а сейчас вот была взята планка в 900 млн. Если темпы роста сохранятся, миллиардная отметка будет перекрыта уже в начале 2020 года.

Объявляя о достижении, вице-президент Microsoft также отметил, что по итогам последних 12 месяцев темпы роста оказались самыми высокими за все время.

Остается добавить, что изначально в Microsoft рассчитывали, что Windows 10 распространиться на миллиард устройств по всему миру в течение всего двух-трех лет, возлагая большие надежды на мобильную Windows 10, которую в итоге, как известно, похоронили.

Вице-президент Microsoft явно указывает на рост за счет продаж новых устройств. Но наверняка немалую роль сыграла внутрення миграция: переход пользователей Windows 7 на Windows 10. Буквально в начале этого месяца мы рассказывали, что рыночная доля Windows 10 впервые превысила 50% на глобальном рынке. Кроме того, через пару месяцев (14 января 2020 года) прекратится бесплатная расширенная поддержка Windows 7, и многие бизнес-пользователи, пока еще держащиеся за десятилетнюю ОС, мигрируют на Windows 10.

Источник: The Verge