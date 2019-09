В шаге от миллиарда. Под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств

Юсуф Мехди, корпоративный вице-президент Microsoft по направлению Windows and Devices Group, Microsoft сообщил на своем твиттере о достижении славного рубежа — ОС Windows 10 уже установлена на 900 млн устройств по всему миру.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH

