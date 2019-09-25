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В шаге от миллиарда. Под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств

В шаге от миллиарда. Под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств

В шаге от миллиарда. Под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств


Юсуф Мехди, корпоративный вице-президент Microsoft по направлению Windows and Devices Group, Microsoft сообщил на своем твиттере о достижении славного рубежа — ОС Windows 10 уже установлена на 900 млн устройств по всему миру.

Прежде всего отметим, что в эту цифру, кроме ПК, входят также планшеты, консоли Xbox One, гарнитуры дополненной реальности HoloLens и устройства Surface Hub. Но цифра все равно впечатляет. Она указывает на заметное увеличение темпов распространения Windows 10, хотя относительно недавно с этим у Microsoft были трудности — в 2018 году темпы сильно просели, а в начале этого года финдиректор Microsoft назвала дефицит процессоров Intel, который имеет место по сей день, главной причиной сокращения продаж OEM-лицензий.

Напомним, операционная система Windows 10 вышла 29 июля 2015 года. За первые четыре недели Windows 10 установили на 75 млн ПК. Через 10 недель была преодолена отметка в 100 млн. На следующие 100 млн понадобилось около полугода, а отметку в 400 млн ОС прошла спустя 14 месяцев после запуска (сентябрь 2016). Спустя более семи месяцев удалось превысить отметку в 500 млн, спустя еще полгода удалось набрать очередные 100 млн, а затем — еще 100 млн, дойдя до 700 млн в мае 2018 года. Затем рост замедлился и в октябре 2018 года парк устройств с Windows 10 насчитывал все те же 700 млн. Но затем произошел резкий скачок: в марте было объявлено о 800 млн устройств, а сейчас вот была взята планка в 900 млн. Если темпы роста сохранятся, миллиардная отметка будет перекрыта уже в начале 2020 года.

Объявляя о достижении, вице-президент Microsoft также отметил, что по итогам последних 12 месяцев темпы роста оказались самыми высокими за все время.

Остается добавить, что изначально в Microsoft рассчитывали, что Windows 10 распространиться на миллиард устройств по всему миру в течение всего двух-трех лет, возлагая большие надежды на мобильную Windows 10, которую в итоге, как известно, похоронили.

Вице-президент Microsoft явно указывает на рост за счет продаж новых устройств. Но наверняка немалую роль сыграла внутрення миграция: переход пользователей Windows 7 на Windows 10. Буквально в начале этого месяца мы рассказывали, что рыночная доля Windows 10 впервые превысила 50% на глобальном рынке. Кроме того, через пару месяцев (14 января 2020 года) прекратится бесплатная расширенная поддержка Windows 7, и многие бизнес-пользователи, пока еще держащиеся за десятилетнюю ОС, мигрируют на Windows 10.

Источник: The Verge

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